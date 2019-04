Pablo Casado, en COPE: “Pactar con el PSOE de Sánchez es imposible”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado con Ángel Expósito en 'La Linterna' de COPE horas después de presentar su lista para las elecciones europeas que se celebrarán el próximo domingo 26 de mayo. A poco más de una semana para que arranque la campaña de las elecciones nacionales, el candidato de los populares a la presidencia del Gobierno ha recibido al equipo de 'La Linterna' en la sede de los populares en la calle Génova, y ha explicado cómo su partido encara las próximas semanas:

“Hay partidos que estamos en campaña y otros no. El presidente de Vox no aparece en los medios de comunicación y Sánchez utiliza las instituciones del Estado para ocultarse durante la campaña. Yo ya me he recorrido las 50 provincias y las dos ciudades autónomas haciendo las propuestas en las que se basa nuestro proyecto. El resto de partidos no está haciendo propuestas y Vox, en particular, le está pasado algo parecido a lo que ocurría con Trump, que cada vez que dice algo genera cierta polémica y no les conviene, por eso se dedica a hacer actos pequeños y cerrados”, ha remarcado el número uno de los populares.

Casado también ha mostrado su opinión sobre las palabras de la pasada semana del líder del PSOE en Cataluña: “Iceta dice la verdad y Sánchez intenta ocultar lo que está negociando. La hoja de ruta está muy marcada y por eso Sánchez no niega muchos temas relacionados con Cataluña”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | PABLO CASADO EN 'LA LINTERNA'

El líder de los populares también se ha referido a la negativa del PP a un posible pacto con Sánchez: “El problema es que ahora pactar con el PSOE de Sánchez es imposible. La alianza con los independentistas es algo que se lleva cociendo desde hace 10 años. Una estrategia que ha dado al PSOE buenos resultados electorales pero que ha supuesto una importante crisis para España”.

Ciudadanos también ha tenido su espacio en la entrevista, Casado ha desvelado cómo es su relación con el líder de la formación naranja: “Me llevo muy bien. Tenemos una buena relación, de hecho estamos gobernando conjuntamente en Andalucía y hemos pasado una legislatura muy positiva en La Rioja, Madrid, Murcia y Castilla y León”.

En este sentido ha valorado las últimas propuestas de ambos partidos para crear un Gobierno de coalición después de la jornada electoral: “Yo me he pasado un mes diciendo que sería bueno que PP y Ciudadanos tuvieran una estrategia conjunta para conseguir una mayoría en el Senado. Pero de nada sirve hablar de un pacto de coalición si no llevamos una estrategia conjunta para optimizar el voto”.

En relación a la fragmentación del voto Casado ha subrayado la importancia de concentrar el voto constitucional en el Partido Popular: “El español que quiera que Sánchez no gobierne con Iglesias, Torra, Puigdemont y Otegui debe centralizar el voto en el Partido Popular. Porque los votos que vayan a Vox y a Ciudadanos en las provincias de menos de seis escaños están favoreciendo al PSOE y Podemos. Esto no es una apelación al voto útil, es simplemente informar a los ciudadanos de las provincias pequeñas de lo que puede pasar con su voto”.

Casado ha querido destacar la necesidad de que la institución española esté en todo los pueblos de España: “El Estado debe reforzarse, que la bandera de España esté presente en todas las localidades de nuestro país. No es normal que en muchos municipios la única administración local sea Correros, y eso se debe hacer legislando, no creando otra estrategia política”.

En otro sentido, Expósito ha preguntado al líder de los populares sobre el futuro de Navarra: “La hoja de ruta del PNV y de Bildu es conseguir la anexión de este territorio. Por eso nosotros estamos dando la batalla para ir con una candidatura conjunta PP, Cs y UPN. Si hemos sido capaces de hacerlo también podemos aplicarlo a nivel nacional entre PP, Ciudadanos y Vox”.

También ha sido preguntado por las palabras de Adolfo Suárez Illana , número dos al Congreso de los Diputados por Madrid, sobre el aborto: “Somos el único partido que ha presentado una Ley de Maternidad. Al final esa ley no es solo por la despoblación, también tenemos en cuenta la esperanza de nuestra vida. Si yo soy presidente del Gobierno las mujeres que quieran ser madres tendrán todo tipo de ayudas a su disposición”.

En clave económica, Casado ha defendido la postura de su partido en relación a las pensiones: “Somos el único partido que siempre hemos subido las pensiones. Hay que hacer una reflexión sobre este tema para no caer en las fake news. Las pensiones se han revalorizado un 16 % durante nuestros mandatos. Eso lo ha hecho el Partido Popular, lo que quiera decir el PSOE es ir contra su hemeroteca”.

El líder de los populares también ha analizado la postura de Pedro Sánchez en relación a la crisis en Venezuela: “La posición de España es vergonzosa. El hecho de no estar liderando la decisión de Europa contra Maduro y una vez que toda la Comunidad Internacional apoyó a Guaidó tardáramos 12 días en denunciar todos los delitos en Venezuela me parece escandaloso. Nosotros no somos Francia, tenemos una gran responsabilidad con este pueblo. Cuando yo sea presidente del Gobierno España se pondrá del lado de las democracias y en contra de Cuba, Nicaragua con una alianza con Estados Unidos”.

También ha tenido palabras para los anteriores presidentes del Partido Popular, explicado el por qué de rodearse de figuras como José María Aznar para esta campaña: “Yo tengo una relación estupenda con Aznar y con Rajoy. Ahora estamos en un proceso de renovación mirando al futuro e intentando ilusionar a nuestros votantes. En 2015 perdimos a uno de cada tres votantes, y por eso estamos intentado recuperar la ilusión de los que se fueron mandando un mensaje. Esta siempre será su casa”.

Por último se ha referido a la trascendencia de las próximas elecciones europeas: “Europa está en un momento clave. El nacionalismo es un veneno que siempre vuelve y que ahora resurge como es el ejemplo de Cataluña. Para luchar contra ellos es necesario las políticas de libertad. El PP es heredero de los fundadores de la Unión Europea y por eso seguimos defendiendo que Europa es el mejor modelo para vivir en paz y en libertad. Por eso pido que los españoles para estas elecciones piensen en el partido que mejor defiende esos intereses en Bruselas, y ese es el Partido Popular”.