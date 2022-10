Óscar Martínez, experto inmobiliario: “No hay riesgo de burbuja”

“No hay riesgo de burbuja inmobiliaria, no hay exceso de demanda y los bancos tampoco van a conceder préstamos”, afirma Óscar Martínez, experto inmobiliario en La Linterna de COPE. En 2008, los intereses estaban por encima del 16%, hoy están entorno al 2,5. Además, dice Martínez, “había mucha obra nueva, ahora casi nada. Y es difícil que baje tanto el precio de la vivienda de segunda mano porque la obra nueva está muy cara con los costes de los materiales”. El experto cree que los precios van a bajar, pero de forma moderada.

Tampoco cree que el mercado se vaya a llenar con viviendas de familias que no pueden pagar la hipoteca por una sencilla razón: el mercado del alquiler está peor que la compraventa. “Hay poca oferta de alquiler y muy poca. Antes los arrendatarios tenían una rentabilidad del 6% pero ya no. La ley beneficia al inquilino a costa del arrendatario, que puede estar meses sin cobrar la mensualidad y no pasa nada”. Afirma que existe una gran inseguridad jurídica y muy pocos beneficios para el propietario.

Subida de tipos

Además, estamos a las puertas de una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Martínez calcula que llegarán, como mucho, al 3,5% a principios del año que viene. Esto hace que se encarezca el euríbor. “La subida de tipos impacta en los clientes que ya tienen créditos concedidos, porque los que van a pedir uno nuevo ya cuentan con esa subida”.

Por eso, recomienda el tipo fijo. “Da tranquilidad y al final, subir cuesta mucho menos que bajar. El fijo siempre va a ir a tu favor porque cuando pasen los meses irá bajando y ajustándose”.

Sobre la moratoria en las hipotecas que plantea la Banca para ayudar a las familias más vulnerables, Martínez es claro: “está bien pero es una solución a corto plazo. De nada sirve que ahora no pagues si vas a tener que pagar el doble dentro de un año. Lo que sí tendría más sentido es alargar los préstamos, que las familias tengan más tiempo para hacer frente a la hipoteca”.

El experto confía en que el problema se va a solucionar pronto, “no va a durar tanto como en 1980 o en 2008”. Da un plazo de dos o tres años para que el mercado inmobiliario vuelva a los precios previos a la inflación.