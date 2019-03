Ortega Smith de VOX se lleva un "Zas" por su lección de historia desde Bruselas

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, por sus clases de historia desde Bruselas. Para el periodista, “la contundencia no debería de estar reñida con el rigor ni con la lógica”.

Y es que este miércoles, Ortega Smith estuvo en el Parlamento Europeo en una conferencia anunciada por su partido y con el visto bueno de la Eurocámara. “Es un gusto saber que todas las cosas que importan tienen remedio. Y además, que es muy fácil. Es una lástima que nadie haya sabido verlo con la claridad de Ortega. De Ortega Smith, ojo con confundir” ironiza el colaborador de la Linterna.

Ortega Smith aseguró en Bruselas que ya en el siglo XIII España luchó contra el islamismo radical que nos preocupa ahora.

“Vamos a ver Javier. Así que en las Navas de Tolosa y en la Batalla de Lepanto se luchaba ya contra el islamismo radical, como lo entendemos hoy. Ya. Pero si hubiera sido así todos los musulmanes serían integristas. Y eso no es cierto, ¿no? Vamos a seguir razonando. ¿Qué te hace suponer que no haberlo hecho -lo de luchar, digo- habría implicado que las mujeres llevarían burka… ocho siglos después? ¿Lo llevan en todos los países que hay musulmanes? ¿A qué no? Algo falla. Por cierto, ¿hasta cuándo hay que seguir explicando que una cosa son los musulmanes y otra los islamistas radicales?” reflexiona Julio César Herrero.

Por lo tanto, finaliza Herrero que “por manipular la historia, por simplificar los hechos y por insultar a la inteligencia de los musulmanes… y de los que no lo son, el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!”