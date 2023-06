Oksana, viuda de Sergei, fallecido en el frente: "Fue a defender Ucrania libremente, no era un soldado"

Más de un año y medio ha pasado desde que las tropas de Putin invadieran Ucrania. La parte este del país fue y sigue siendo la más afectada por estos ataques, en algunas zonas incluso incesantes. Una de esas ciudades es Bucha, o al menos lo fue. Ahora, el infierno en persona: edificios arrasados pro las bombas y la artillería, fachadas tiroteadas, coches ametrallados. De hecho, aquellos vehículos fueron utilizados por los ucranianos, los civiles, para bloquear las entradas y salidas y huir andando mientras las tropas de Moscú arrasaban con todo. Cientos de civiles murieron allí, en Bucha. Y precisamente allí ha estado el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, para quien aún "sigue oliendo a pólvora".

Bucha e Irpin, las dos ciudades donde más civiles murieron a mano de los rusos. Un lugar, en este caso Bucha, desde donde se consiguió frenar a las tropas de Putin. Un lugar marcado en el mapa de Ucrania, gracias al cual descubrieron que se les podía detener. Allí, gracias a los soldados y civiles ucranianos, se pudo ganar la batalla. De haber caído Bucha, los rusos habrían podido llegar a Kiev y, por ende, ganar la invasión.





Allí, en el cementerio de la ciudad, Expósito se ha encontrado con Oksana. Una mujer de unos 40 años, postrada frente a una tumba con un retrato de un soldado ucraniano, con chaleco antibalas y casco. Se trata de su marido Sergei, quien murió el 24 de enero de 2023 en Bajmut, con tan solo 43 años. "Murió defendiendo a Ucrania. Estuvimos cuatro meses sin poder celebrar el funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla", ha relatado la viuda en 'La Linterna'. No fue hasta cuando se liberó cuando finalmente pudieron recuperar su cuerpo y hacer el funeral. "Murió en un ataque de la artillería rusa. Es muy importante tener un lugar al que venir, rezar por él, recordarle y respetar su sacrificio", ha agregado la mujer.

Para ella, Sergei y todos los soldados fallecidos en la batalla son héroes. En el caso de su esposo, "fue a defender Ucrania de forma voluntaria, libremente. Él no era un soldado, se dedicaba a la abogacía, era solo un civil que entró al ejército de Ucrania para defenderse", ha agregado. Oksana, no obstante, ha asegurado que "no ha muerto", sino que vive "en nuestra memoria".

Las atrocidades de Bucha, ante los ojos de Ángel Expósito

Cerca de la parroquia de San Andrea, Ángel Expósito ha podido sentir en primera persona la masacre que se vivió en la ciudad de Bucha. Allí se encontró una fosa común con más de 140 cadáveres de mujeres, ancianos y niños completamente destrozados a manos de los rusos en el inicio de la invasión. Sus cuerpos representaron un símbolo de resistencia y barbarie; también del heroísmo ucraniano y de la atrocidad del ejército de Putin.





En la parte posterior de la parroquia, hace poco más de un año, se descubrió esta fosa, que a día de hoy está cubierta por césped artificial, banderas de ucrania, peluches y juguetes e incluso flores. Desde allí, el padre Vitali ha asegurado que allí encontraron a todos aquellos civiles. "Gente pacífica que jamás pensó que iba a tener ningún tipo de relación con la guerra". Ha contado que "no eran los solados que combatían, eran la gente de a pie, pacífica, que fueron enterrados aquí, en esta fosa común, porque los rusos pensaban que iban a quedarse un periodo largo de tiempo, quizás para siempre".

Además, ha agregado: "Fueron enterrados aquí porque los rusos buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas tiraos en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa para cubrir los crímenes y no ver las consecuencias de su ocupación". Cuando descubrieron aquella fosa, estaba cubierta de césped. Los cuerpos fueron exhumados y enterrados. Ahora, la fosa común de Bucha representa un símbolo de resistencia y homenaje a todas aquellas mujeres, ancianos y niños que murieron durante la masacre de la ciudad.