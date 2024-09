La ocurrencia de una vecina de Huesca para no pagar por los muebles que necesita en casa: "No lo habría comprado"

Con el paso de los años y con la llegada de las nuevas tecnologías, la informática se ha dado la mano con la picaresca en muchos lugares de España para encontrar formas alternativas, baratas e incluso gratis de adquirir productos que antes eran mucho más caros. Es el caso de Virginia y de algunos vecinos de la comarca de La Litera, en la provincia de Huesca.

Una historia que contaba este jueves en La Linterna Ángel Expósito que, a su vez, reflexionaba: “Cuántas cosas compramos y solo las utilizamos un par de veces en la vida. ¿Y luego?” se preguntaba el comunicador de COPE que calificaba la historia de este pueblo oscense de “curiosa”.

La idea de unos vecinos de La Litera

Y es que muchas veces los artículos que compramos acaban en cajas en el desván o, en el peor de los casos, a la basura. Pero... ¿para qué gastarse el dinero en algo que solo vamos a usar una vez al año si podemos cogerlo prestado como si fuese un libro y devolverlo a la semana? De esa pregunta ha nacido una idea para varios vecinos de Huesca en un proyecto cada vez más común: ya lo hay en Barcelona, Navarra y, desde el año pasado, los habitantes de la comarca de La Litera pueden hacer uso de una gran multitud de objetos que alberga una peculiar 'biblioteca'.

Allí pueden encontrar prácticamente de todo, como explica en La Linterna Rosa Allué, técnico de medioambiente de la comarca: “Tenemos diferentes categorías de objetos: de cosas para el hogar, como aspiradores o maletas; a cosas de bricolaje, jardinería o agricultura. Cosas que es difícil que todos tengamos en nuestra casa y, de esta manera, podemos acceder a ellas”

Algunas de las cosas que se pueden coger prestadas las ha donado la gente que un día las compró y apenas las ha utilizado y están en perfecto estado: “La idea es evitar la espiral de comprar, usar y tirar. Recuperar parte de los objetos que llegan a un punto limpio para que tengan una segunda, cuarta o quinta vida”, comenta Rosa en COPE.

Y es que no sólo dan otra vida a las cosas, también tienen objetos que permiten volver al pasado: “No es raro pero sí es extraño encontrar ahora una televisión en la que se puedan leer VHS y DVD que, a lo mejor, tenemos en casa y no podemos verlo”.

Cómo alquilar objetos usados

El proceso para poder utilizar esta peculiar 'biblioteca' es muy sencillo. Solo hace falta estar concienciado de no desperdiciar el dinero o de no generar más residuos de los necesarios y un teléfono móvil, como aclara su administradora. “Funciona a través de una app donde está todo el catálogo de los objetos, se pueden reservar y luego hay que acudir hasta el punto limpio, la biblioteca de las cosas”.

Para garantizar que los objetos se usen de forma responsable y no se devuelvan con desperfectos, desde la biblioteca han implementado medidas para que no solo tengan una segunda vida, sino que esta sea aún más duradera, como una fianza. “La máxima fianza son 20 euros, por ejemplo, en el caso del corta césped, que se devuelve en el momento en el que regresa el objeto”.

El objeto que se encontró Virginia en la 'biblioteca'

La biblioteca de las cosas tiene ya 50 usuarios que piden prestados los objetos, los utilizan, y los devuelven a la semana y una de ellas es Virginia que, cuando conoció la iniciativa, reconoce que le llamó mucho la atención. “Me pareció una idea súper original que, a lo mejor en las ciudades es más conocido, pero en el mundo rural no lo había oído nunca. Me gustó mucho porque muchas veces compramos artículos que o no utilizamos o usamos muy poco”, explica a Expósito en La Linterna.

Virginia necesitaba una carretilla y en vez de gastarse el dinero para usarla una vez y dejarla tirada, decidió buscar en el catálogo de la biblioteca para cogerla prestada. “Es un producto que, ni tenía en casa ni hubiese comprado. En el pueblo en el que vivo se organizaba un evento y hacía falta una carretilla para transportar bebidas de un lado a otro y necesitaba una carretilla”, añade.

Pero no es la única cosa que ha cogido prestada, pues le gustó tanto la experiencia que Virginia es ya usuaria recurrente. “La última que he cogido es un proyector porque en casa queríamos juntarnos para ver en una pantalla grande, y eso sí que no me habría planteado comprarlo. Pero, como estaba disponible en la biblioteca, lo alquilé”.

Ahora, Virginia se está planteando ahora colaborar como donante con las cosas que tiene por casa y ya no utiliza para que la biblioteca siga aumentando su oferta de productos. “Tengo niños pequeños que van dejando de usar cosas porque se le van quedando pequeñas y mi idea es llevarlas a la biblioteca. Me sentiría bien porque luego no sabes qué hacer con estas cosas y no sabes a quién dárselas”

Para intentar ampliar la iniciativa y que los vecinos de la comarca de La Litera aprovechen las cosas que tienen por casa olvidadas, desde la biblioteca han organizado 14 talleres. “La idea es que los ciudadanos puedan llevar objetos estropeados de casa y podamos ver si tienen solución”

Así que, ahora, cuando sientas el impulso de comprar algo que probablemente solo vayas a utilizar una vez en la vida, párate y busca si hay alguna biblioteca de las cosas cerca, no solo vas a ahorrar dinero, también serás más sostenible con el medioambiente.