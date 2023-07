Nuria, tras hacer el Camino de Santiago 15 veces, desvela los trucos para las ampollas: "Hay quien se lo echa"

El Camino de Santiago es un auténtico fenómeno social, una experiencia que va más allá de la fe y que riega de millones y oportunidades el norte de España. La Linterna ha puesto el foco en las historias que surgen cuando sigues los pasos del apóstol Santiago.

Hasta Santiago llegan, desde la edad media, peregrinos de todos los puntos del mapa. Algunas de estas rutas, como la del Camino Francés o el Primitivo, son ya Patrimonio de la Humanidad. Se busca llegar a la Catedral de Santiago Compostela, lugar donde según la tradición se encuentra la tumba del Apóstol.

El hospitalero de Melide

Melide está en el centro de Galicia, pertenece a la provincia de A Coruña pero hace casi límite con la de Lugo. Es una parada casi obligada en las rutas más importantes del Camino y, si paras, es obligatorio probar el pulpo. Dicen los que saben que es el mejor de España. Allí tiene su albergue Antonio,que lo abrió en 2019 y el coronvirus le golpeó de lleno, pero ahora no les va nada mal.

Estos días están llenos, a excepción de los días de las elecciones. Actualmente tienen 15 camas, es un albergue familiar porque, explica él mismo en La Linterna, “el peregrino escapa también de los albergues grandes y buscan algunos más pequeños”. Pero, ¿qué significa el famoso 'espíritu del Camino de Santiago'? Antonio lo tiene claro: “El espíritu del Camino es compartir con el peregrino, las cenas comunitarias, el apoyo si viene alguien lesionado, darle masajes en las piernas y que se sientan apoyados, que mucha gente viene sola”.

Por último, el presentador de La Linterna no ha querido dejar pasar la ocasión para trasladar a Antonia la duda de un compañero de la redacción, precisamente gallego, sobre el famoso pulpo de Melide: ¿por qué tiene fama de ser el mejor de España?. Descúbrelo AQUÍ.

La historia de Nuria e Isabel: "El Camino de Santiago nos unió"

Nuria ha realizado el Camino de Santiago 15 veces. Confiesa que para ella este destino es “un escape” durante las vacaciones: “Muchos se van a la playa. Yo soy de Málaga, ya tengo playa, así que busco la paz y el silencio del Camino”. Nuria es corredora de montaña, le encanta la naturaleza y disfrutar de la compañía de otros peregrinos, por ello se hospeda en albergues comunitarios siempre que acude a realizar estas rutas. “Ves a los peregrinos y sabes diferenciar si es su primera vez”, asegura.

De todas las etapas que ha realizado, Nuria se queda con esta última: “Hemos cogido una variante que muy poca gente conoce. Esta variante 'no escrita' deberían hacerla muchos peregrinos, es una pasada”. (Reproduce el audio para descubrir de qué recorrido se trata). También ha aconsejado que, para principiantes, las mejores opciones son el Camino de Orense o el Inglés. Muchos optan por el Camino Primitivo, pero Nuria advierte que “es muy duro porque es de montaña”.

EFE/ROMÁN G. AGUILERA





En cuanto a la forma de evitar tener ampollas, Nuria, aunque tiene suerte, desvela algunos de los trucos que utilizan los peregrinos: "Depende del pie. A mí nunca me han salido ampollas. Hay quien se echa Vick VapoRub, hay quien se echa crema Nivea 15 días antes... Yo tengo pies de hierro".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En siete ocasiones ha realizado el Camino de Santiago acompañada por Isabel, a quien conoció en 2014 realizando una de las etapas: “Soy discapacitada visual. Mi primer camino me arriesgué a hacerlo sola. Me encontré con Nuria y me cuidó tanto que repito siempre con ella. Ella es mi ángel que me puso el Camino. Sin ella no hubiera hecho todos los que he hecho. El camino me la regaló y nos unió”, cuenta emocionada. Dentro de dos días, ambas harán su llegada a Santiago, el momento más esperado por todos los peregrinos: “Cuando llegas a Santiago tienes una satisfacción muy grande”.