La razón por la que el Camino de Santiago cambió la vida de un peregrino tras operarse: "Hoy puedo decirlo"

¿Alguna vez has hecho el Camino de Santiago? ¿O siquiera te has planteado hacerlo? Son muchos los peregrinos que coinciden en que es una de las experiencias más reparadoras y bonitas que un ser humano puede realizar alguna vez, pero no son tantos lo que se atreven a andar kilómetros y kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela. Por eso, los que lo hacen tienen toda nuestra admiración. A muchos les cambia la vida, como es el caso de Pedro, un peregrino que hace años hizo ese camino y que contaba por qué le cambió la vida, como puedes escuchar en este audio.

Audio





"Me operaron dos veces del corazón, y cogí la mochila y lo hice. Hoy puedo decir que..." contaba este peregrino en Mediodía COPE, que contaba que cuando hizo el camino, no esperaba que en algún momento su vida cambiase tanto. Una historia de superación que ahora le ha llevado a estar en los cinco continentes del mundo.

Las experiencias de los oyentes en el Camino de Santiago

Pedro no es el único que contaba en Mediodía COPE que su experiencia haciendo el Camino de Santiago en cualquiera de sus vías le cambió la vida, porque han sido muchos los oyentes que nos explicaban por qué hacerlo fue una experiencia imperdible en su vida.

Así explicaba Eulalia, que decía que ha repetido esta experiencia dos o tres veces en su vida, hace muchos años, y que le dejó "una sensación maravillosa e increíble. Son muchas emociones, se tiene que hacer para saberlo" explicaba.

Audio





Guadalupe es de Gijón, y hoy, ya anciana, asegura que se ha quedado con la espinita de no poder hacerlo, porque cuando estaba en condiciones para ello, no tenía los medios. "Me hubiera gustado, pero cuando yo podía hacerlo tranquila, no existía prácticamente. Ahora ya no estoy en condiciones de hacerlo" decía apenada.

El Camino de Santiago que ha hecho Carlos Herrera

El director y presentador de Herrera en COPE, Carlos Herrera, disfrutaba en junio de su etapa por la costa del Atlántico, donde podemos escuchar con claridad la brisa que le acompaña. Sin embargo, no todo es tan idílico como suena. El comunicador sabe que aún tiene obstáculos a los que enfrentarse. Él mismo explicó en COPE las dificultades a las que tuvo que enfrentarse.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así es como está siendo el trayecto de Carlos Herrera en su jornada de este martes, en la que ha partido desde el municipio de Carreira y finalizará con su entrada en Caramiñal. Por el camino, aprovechará para atravesar Ribeira, parajes que, como nos ha dejado claro en redes sociales y en su diario personal, está disfrutando. "Una aventura deliciosa", ha descrito el comunicador.

El buen tiempo acompaña a Herrera en su etapa junto al mar, el cual, como nos informa, "está juguetón".El calor le está dando tregua en este paso por la costa. "El fresco y la brisa ayudan a caminar y las Chiruca hacen todo lo demás", decía.

El restaurante favorito de Herrera tras acabar el Camino de Santiago

El comunicador líder, Carlos Herrera, es un apasasionado del Camino de Santiago. Tras finalizar el estado de alarma provocado por la pandemia del coronavirus, fueron muchos los peregrinos que se animaron a retomar el trayecto, como hizo él.

No obstante, tras llegar a Santiago de Compostela y finalizar el viaje, hay que comer en la ciudad. Por ello, Herrera, que ya ha ido unas cuantas veces a realizarlo, nos deja una recomendación para disfrutar de los manjares de Galicia.