Una niña con leucemia de Almonte crea un perfil de Instagram y recibe el mensaje que menos espera

El director de La Linterna, Ángel Expósito, contaba este miércoles en el programa la historia de Paula, una niña con leucemia de Almonte, un municipio de Huelva. La joven decidió crearse un perfil nuevo en la red social Instagram. Algo que terminaría en el mensaje que menos esperaba, como su propia madre cuenta en los micrófonos de COPE.

Así, Expósito comenzaba la historia mencionando que a la protagonista dle llaman “Dory”, como el pez azul de “Buscando a Nemo”. “Y es que esta niña de tan solo 12 años, que se llama Paula, no tiene muy buena memoria, es muy olvidadiza y puede ser que esto sea un efecto secundario de la quimioterapia que ha recibido”, asegura el comunicador de COPE.

El vínculo entre Paula y Ángela



La semana que viene se cumplirá justo un año desde que los padres de Paula Ibáñez, de 12 años y de Almonte (Huelva), recibieran una de las peores noticias que te puede dar la vida: Paula estaba enferma. Tenía leucemia linfobástica aguda. Es entonces cuando comienza un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Juan Ramón Jimenez de Huelva. Allí conoce a Ángela Feria, una de las enfermeras que ha estado con ella todo este tiempo y quien la comenzó a llamar, cariñosamente, Dory: “Porque siempre me preguntaba cosas o me decía que le recordara algo y, al decírmelo, se me olvidaba, siempre”, comenta la niña.

El vínculo entre Ángela y Paula va mucho más allá de una relación enfermera-paciente. Entre ellas se ha creado una fuerte amistad. De hecho, Ángela la llama Dory, y Paula a ella, Nemo, como la película. Los primeros meses en el hospital fueron muy duros para su familia y también para sus amigos. Paula dejó de ir al cole y no la veían bien: “Al principio me encontraba peor, necesitaba más quimio. Mis amigos estaban bastante preocupados por lo que me pudiese pasar”.





Paula crea una cuenta de Instagram



La quimio no funciona y Paula necesita de forma urgente un trasplante. Es entonces cuando Ángela propone a sus padres buscar un donante a través de las redes sociales y deciden crear una cuenta en Instagram: “Estábamos un día en la habitación, ya estábamos buscando el donante, y me insistió mucho en crearnos una cuente para concienciar a la gente de que tiene que donar, no sólo médula. Y yo acepté”.

El nombre de ese perfil de Instagram se llama “sigue nadando, Dory” y esa frase se ha convertido prácticamente en un grito de guerra. Tienen algo más de 4.600 seguidores y comparten el día a día de Paula, cuentan cómo va avanzando, y también suben vídeos hablando sobre la leucemia. La importancia de donar médula o contestando preguntas de sus seguidores.

Paula recibe la noticia que menos esperaba



Y así comenzó una campaña de concienciación en redes sociales cuyo resultado desembocó en la mejor noticia que podía recibir Paula. Fue el pasado 28 de junio cuando el equipo médico les comunicó a Ezequiel y Esmeralda, los padres de Paula, que había un donante compatible. “Fue un momento increíble. Nadie que le haya tocado la lotería estaría más feliz que nosotros. Es imposible”, cuenta en La Linterna la madre de la pequeña.

A finales de agosto, Paula se sometía a ese trasplante en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Todavía quedaría un ingreso largo de 5 semanas en aislamiento en una habitación de pediatría y a esperar que no hubiese un rechazo: “Empezó a funcionar. Llegaron los hematólogos por la mañana para comunicarle que, aunque muy poquito muy poquito, pero está funcionando, ha despertado”, comenta la madre de Paula.

Y después de 39 días por fin llegaba el momento: Paula podía marcharse a casa. Lo celebraba todo el personal de la planta junto a familias de otros niños que, como Paula, siguen luchando y esperando correr la misma suerte. Por eso Esmeralda insiste en la necesidad de que la gente se haga donante. “Quería decirle a la gente que, por favor, no baje la guardia y sigan donando. No sólo médula, sangre, plasma, hace muchísima falta, más de lo que la gente se imagina. Cualquier proceso oncológico necesita muchísimas transfusiones. Y decirle a la gente que no tenga miedo, que un trasplante de médula no es más que una transfusión. No entran en quirófano y no hay que operar a nadie de nada”.

Paula lleva ahora una vida más o menos normal. Tiene que seguir yendo al hospital a hacerse revisiones cada dos semanas y no va a clase porque todavía tiene que estar en cierto aislamiento para evitar coger cualquier virus. “Ella no puede ir todavía al colegio. Sí tiene una profesora en casa dos veces por semana. Da todas las materias que dan sus compañeros. Si salimos hay que evitar las aglomeraciones, hay que tratar de no tocarla, no besarla y, si estamos en ambientes cerrados”.

Tanto ella como su madre reconocen que este ha sido el año más difícil de sus vidas pero se quedan también con lo bueno que les han dado estos 358 días de lucha: “Ha sido el peor año de nuestra vida, pero también hemos sacado una parte positiva de todo esto. Hemos conocido personas maravillosas, hemos comprendido que no todo el mundo está para todo. Y que hay personas que te dan todo sin pedir nada, y personas que van a estar con nosotros toda la vida porque han demostrado más de lo que se les ha pedido”.