Niña de 15 años, evacuada desde Afganistán, en COPE: "Los soldados españoles eran como ángeles de la guarda"

Vivieron una auténtica odisea pero gracias al ejército español pudieron escapar del infierno que se vivía en el aeropuerto de Kabul. Ila y su familia tuvieron que dividirse para poder llegar a una de las puertas que le daban acceso al aeropuerto. En la Linterna de COPE hemos podido hablar con ellos que nos han contado como fue la salida de su país, el proceso de evacuación, sus miedos y como esperan que sea su futuro en España.

La mujer trabajaba en la embajada de Afganistán en España y por este motivo laboral, toda su familia vino a nuestro país hace unos años, incluida su hija con once años de edad. Aquí, en España la hija aprendió a hablar español en su colegio, pero tuvo que volver a Afganistán de nuevo junto a sus padres por motivos de trabajo. Así, hasta hace unos días cuando tuvieron que ser evacuados y llegaron de nuevo a nuestro país.

Salida de Afganistán

La niña de quince años recuerda así, esos días en los que tuvo que salir de su casa:"Fueron días muy terribles, daba mucho miedo. Nos pusimos en contacto con Carmen Quintanilla, la presidenta de Afammer. Ellos nos ayudaron y nos consiguieron un salvoconducto para salir del país".

A la pregunta sobre si pasó miedo, respondió contundentemente: "Más que miedo, pase pánico. Teníamos los salvoconductos y nos llamaron para que nos recogieran los soldados de España en el hotel Baron, el hotel en el que sucedieron las explosiones durante los atentados".

Así relata el camino hasta llegar al aeropuerto de Kabul: "Fue difícil llegar al hotel y al aeropuerto. Había muchos talibanes que no dejaban pasar a nadie. Nostros lo que hicimos fue ir por separado cada miembro de nuestra familia. Iba sola, había mucha gente y si no íbamos por separado no podíamos pasar".

Así, describía la actuación de los soldados españoles y su labor: "En el aeropuerto estaban los soldados españoles, eran como ángeles de la guarda, nunca nos olvidaremos lo que han hecho por nosotros". "Cuando llegué con los soldados me sentí muy muy segura".

Para llegar al aeropuerto, encontraron el impedimento de que los talibanes les cortaban el paso y les pedían un motivo de paso hacia el mismo: "El camino hasta el aeropuerto tenía una parte en la que había que ir caminando para que te dejaran pasar los talibanes. El paso no era fácil porque tenías que decirles el motivo de tu movimiento. Nosotros le dijimos que viví amos cerca del aeropuerto y que teníamos que ir a nuestra casa".

La madre de la niña: “Cuando llegaron los talibanes, se paró todo”.

La madre de esta niña de quince años no habla español, pero ha respondido a las preguntas de Ángel Expósito y su hija nos ha traducido todo lo que ella ha indicado:

"Antes de que vinieran los talibanes, la gente tenía esperanza en vivir, las niñas iban al colegio, la gente que trabajaba en el gobierno iban a trabajar... Cuando llegaron los talibanes se paró todo, la gente estaba desesperada de la vida".

"Ahora mismo no hay oportunidad de ir a Afganistán porque no hay ningún gobierno. Si en el futuro existiera alguno, a lo mejor iría a trabajar por los derechos de las mujeres y de la humanidad".

Rosa hace labores de acogida con Cepaim

Rosa es trabadora social y realiza labores de acogida con Cepaim, la ONG que en este caso se encarga de esta familia afgana. Ha mostrado su sorpresa por las ganas de vivir y de integrarse que tienen estas personas: "Estas dos personas son mujeres muy normales, como las que nos podríamos encontrar cada día por las calles de España. Yo que tengo gran experiencia en temas de migración, tenía muy estereotipada a la mujer Afgana, pero son dos mujeres con ganas de vivir, de luchar y que desgraciadamente les ha tocado vivir momentos muy duros. Tienen una gran amabilidad y muchas ganas de luchar".

"Nosotros intentamos proporcionarles un espacio seguro y estable, les damos la bienvenida y nos preocupa su estado emocional, que se sientan acogidos".

Al mismo tiempo, ha mostrado sus sentimientos y ha subrayado lo privilegiada que se siente cuando escucha testimonios como los de esta familia: “Yo, me siento una persona muy afortunada por todo lo que tengo y no nos damos cuenta. A través de estas personas nos damos cuenta de lo que es vivir en un país seguro”.

Al ser interpelada acerca del futuro de estas personas, ha sido clara: "Que estas personas salgan adelante y tengan un futuro dependerá de las redes, de las personas que conozcan y del uso del castellano. Vienen con unas habilidades y competencias bastante buenas".

Ha acabado su intervención indicando: "Yo tengo una hija de catorce años que pensaba que estaba espabilada pero con esta niña he encontrado una persona súper madura. Esta experiencia que ha vivido le ha hecho madurar para bien. Esperemos que ahora aquí, en España vuelva a ser la niña de 15 años que merece ser".

Futuro en España

La niña de quince años ha hablado de su futuro y de cómo le gustaría que fuesen los próximos años en nuestro país: "Voy a continuar con mis estudios, tengo que aprender más español, mis padres van a trabajar y también van a aprender español. De mayor me gustaría ser doctora en medicina porque me gusta ayudar a la gente". "Mis padres intentarán buscar un trabajo y mi madre seguir luchando por los derechos de las mujeres". "Mi hermano tiene dos años y estuvo mal de salud, pero ya está mucho más relajado".

Ha acabado hablando de su país, Afganistán del que ha tenido que salir por el miedo y el horror talibán: "Ahora mismo no me gustaría volver a Afganistán, pero en un futuro en el que habrá tranquilidad y justicia, a lo mejor si vuelvo".