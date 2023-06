Nazaret y la luz en el camino que salvó su llegada a Valladolid desde Venezuela: "Ahora yo quiero ayudar"

Este viernes en COPE te hablamos de solidaridad, con historias como la de Nazaret, venezolana, y una de las personas que han ayudado en la parroquia de Santo Toribio, en Valladolid, y ahora es ella quien se vuelca en los demás. Originaria de la Isla de Margarita, como explica en La Linterna. “Yo llegué a Valladolid en septiembre del año pasado y el padre Antonio fue la primera vez que conocí aquí”, explica.

Nazaret salió de Venezuela en el año 2018, caminó por Colombia y Ecuador hasta llegar a Lima, desde donde voló a Budapest por un golpe del destino. “Caminamos 46 personas, yo iba con mi niño de 3 años, tardé 49 días en llegar a Lima”, confiesa en COPE. “El padre Antonio y la parroquia fueron luz en mi camino, empezar de nuevo no es fácil y la cultura de acá es diferente a la latinoamericana, llegué con mucho miedo pero Dios me puso al padre Antonio en el camino”, reconoce emocionada.

Incluso Nazaret bromea con su esposo dice que vive en la parroquia y va de visita a casa. “Ahora ayudo en atención a las familias y doy clases de apoyo escolar”, asegura.









El padre Antonio, la ayuda de todo un barrio



La zona de las Viudas, en Valladolid, posiblemente una de las más pobres de la ciudad. El barrio de las Delicias nació en el S XIX, muy ligado siempre a la industria del ferrocarril, y lleno de población obrera. Los años han pasado y, aunque es uno de los barrios más poblados, lo es con una población envejecida e inmigrante. Con problemas sociales y económicos. Hay una iglesia, la Parroquia de Santo Toribio, donde lleva 20 años como párroco el padre Antonio Verdugo.

“La zona de las Viudas tiene unas características propias, centradas en volnerabilidad y colectivos en los que se ceba la exclusión y la pobreza”, subraya el padre Antonio. Y es que, tal y como comentaba en una entrevista previa, para el párroco, “la pobreza se hereda”: “uno de los desafíos de esta comunidad es la trampa de la pobreza”. “Tiene elementos que atrapan a los hombres y mujeres, que heredan su estatus social, nosotros vemos cómo hemos atendido a abuelos, padres e hijos, les es difícil salir”, concluye.

Pero, ¿qué hacen desde la parroquia para ayudar a los vecinos? “Intentamos dar respuesta a la nueva configuración del barrio, con clases de español, un apoyo escolar. Chavales que llegan de otras culturas y países y que precisan de un apoyo en sus tareas. También queremos provocar en esta nueva vecindad espacios de acogida, que nos cuidemos”.





Un país de solidaridad



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y no ha sido la única historia de solidaridad de este viernes en La Linterna. También la de Cristina, que tiene solo tres años. Es alumna de un pequeño colegio de la provincia de Ourense, en un pueblo llamado Castrelo do Val, cerca de Verín. Pero su vida no está siendo sencilla.Unos meses después de nacer sus padres se dieron cuenta de que algo no iba bien. No crecía como lo hace un bebé normal. Tras una peregrinación por muchísimos hospitales y sometiéndose a un montón de pruebas los médicos descubrieron lo que le pasaba.

Cristina tenía Syngap 1. Una enfermedad rara, provocada por una mutación genética. Hay muy pocos casos detectados. 38 en España y 1.055 en todo el mundo. Uno de los efectos de esta enfermedad es que. a pesar de tener 3 años. tiene un nivel de desarrollo similar al de un bebé de un año. Y también epilepsia.