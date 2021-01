¿En qué ha consistido el último episodio por el que la mujer de Mainat ha ingresado en prisión?

Angela Dobrowolsky, la mujer del conocido productor José María Mainat (La Trinca) ingresó ayer en la prisión de Brians en Barcelona. Un juez adoptó esta medida después de que intentara entrar en la casa de su expareja por el tejado. Ella dice que era para ver a sus hijos, de los que tiene una orden de alejamiento. Es el último episodio de un culebrón que empezó a conocerse en septiembre en el que varios juzgados investigan el presunto intento de homicidio del productor con insulina, los supuestos malos tratos que denunció Ángela, las tentativas de ella de acceder por todo tipo de medios a las casas de su todavía marido. En medio un proceso de divorcio, un desahucio, y un reparto de bienes millonario. Y lo peor dos niños pequeños, los hijos de la pareja.

¿En qué ha consistido este último episodio por el que la mujer de Mainat ha ingresado en prisión?

El lunes fue detenida por la Guardia Urbana cuando intentó entrar por unas tuberías y unas terrazas a la casa de Mainat en el barrio de Horta (Barcelona). Ella dijo que solo quería ver a sus hijos y sufrió una crisis de ansiedad. El juez de guardia la mandó a prisión sin fianza por dos delitos de incumplimiento de medidas cautelares y por allanamiento de morada. Él y los niños estaban en la casa

¿Ella no podía ver a sus hijos o sí?

A finales de octubre el juez que investiga la tentativa de homicidio de Mainat a manos de su mujer le impuso una orden de alejamiento de mil metros de Mainat y de sus dos hijos y la prohibición de comunicarse con ellos. Pero el 28 de diciembre, la Audiencia de Barcelona autorizó que la madre pudiera ver a los niños en un punto de encuentro. Hoy iba a ser el primer día que podía hacerlo, pero ella no esperó e intentó colarse en la casa.

¿Qué se sabe de la investigación del supuesto intento de homicidio?

Explicar cuándo ocurrió, que él no denunció, que no se acordó prisión en ningún momento y que se ha pedido el sobreseimiento. Los abogados de Mainat no han pedido nunca su ingreso en prisión.

No es la primera vez que esta mujer intenta colarse en la casa de su marido

No, lo hizo en agosto, después de ser detenida la primera vez en una segunda residencia de Mainat en Canet; volvió a entrar con herramientas con su amante y fue detenida por intento de robo, pero entonces no hubo allanamiento porque no había nadie dentro. Y además fue desalojada por una comitiva judicial de la vivienda del matrimonio en la que se había quedado ella y había acogido a todo tipo de gente.

Hay un divorcio complicado, unos niños y una fortuna en juego

Angela admitió que consumía estupefacientes y que estuvo en una clínica. Se le han hecho pruebas forenses para ver cuál es su estado. Ayer mismo en los juzgados para ver si estaba en condiciones de declarar. Hay también mucho dinero en juego.

Escucha 'La Linterna'

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Una temporada más estaremos pendientes de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por eso motivo este año vamos a prestar especial atención a la economía. Cada día a las 21.30 acercaremos la economía a nuestros oyentes. Pilar García de la Granja, Ana Samboal y Yolanda Gómez ayudarán a Expósito a explicar lo que está ocurriendo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Además seguiremos explicándote cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Mari Pau Domínguez ponen su firma En Femenino Singular. Antonio Arraez, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja son los encargados de poner el Foco en los entresijos la información política y económica. Al Tiempo de Análisis se incorpora David Alandete que se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Mayte Alcaraz, Antonio Arraez, Mari Pau Domínguez, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

La Linterna y Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Seguiremos contándote lo ocurre en las UCIs, en los centros de salud, en los colegios, en los centros de trabajo. Allá donde esté la noticia Expósito llevará el micrófono azul de COPE.

A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak, la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo. Seguiremos haciéndolo una temporada más.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, el cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.

[ESCUCHA 'LA LINTERNA']