El motivo por el que una etnia en Estados Unidos no quiere mandar cenizas a la Luna: "Es territorio sagrado"

La carrera espacial tiene giros inesperados. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de llevarla a un nuevo nivel: ya no mandar astronautas a la Luna, si no mandar cenizas al satélite. No obstante, hay una etnia en Estados Unidos que se opone firmemente a la iniciativa del gobierno del país norteamericano, con un motivo más que curioso, como contaba este miércoles en La Linterna el periodista de ABC, Juan Fernández-Miranda.

Lo hacía en su posdata diaria en el programa, que en esta ocasión dedicaba a reflexionar sobre la evolución de la carrera espacial desde hace décadas y su evolución hasta ahora: “En los últimos tiempos se habla mucho de la Luna: que si los rusos han mandado un cohete hace unos meses y estalló por el camino, que si los indios mandaron otro que sí llegó y a la cara oculta, que si los chinos...”









La historia de la carrera espacial



El colaborador apuntaba en La Linterna que la carrera espacial o la Guerra de las Galaxias “no había tenido tanta intensidad desde la original: la batalla entre americanos y soviéticos por poner un humano en nuestro satélite”. Recordaba así el momento culmen de la historia de los viajes al espacio: “Es sabido que aquella carrera la ganó Estados Unidos en 1969, aunque algunos aún hoy no se dan por enterados”, subrayaba.









La etnia que no quiere enviar cenizas



La cuestión es que los americanos quieren repetir pero con una particularidad: quieren enviar cenizas humanas. No obstante, como señala Fernández-Miranda, hay un grupo étnico del que forman parte unas 300.000 personas en el país norteamericano, que se niegan en redondo: “¿Sabes quién se ha opuesto a esta idea? ¿Los rusos? ¿Los indios? ¿Los chinos? No. Los indios navajos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que, aclara el colaborador de COPE, el propio líder de los navajos, que se llama Buu Nygre, ha asegurado que la Luna es un lugar sagrado y que llevar cenizas humanas equivale a una profanación. “No es cosa menor y un respeto a los navajos, son el pueblo indígena más numeroso en Estados Unidos, casi 300.000. Y ojo, el nombre se lo pusimos los españoles”, explica Fernánde-Miranda.









Así, el periodista ha querido concluir asegurando que cree que “con esto de conquistar el espacio con dinero privado nos estamos metiendo en un mundo de caprichos que no sé donde acabará”. “Lo de mandar cenizas humanas a la Luna no lo acabo de entender, la verdad”, critica en La Linterna, antes de lanzar un guiño a la cadena de televisión hermana del grupo ABSIDE Media: “Pero reconozco que el enfado de los indios navajos no lo vi venir y yo, que veo todas las pelis del Oeste que se emiten en TRECE, sinceramente, intentaría no enfadarlos”.