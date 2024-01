El motivo por el que afecta de manera diferente cumplir 50 años en hombres y mujeres

Hace algunos años la crisis de los 40 era una realidad, los cambios de comportamiento, las inseguridades, la sensación de que el tiempo se acaba, pero con los nuevos estilos de vida esa crisis de los 40 ha dejado paso al miedo a superar la barrera de los 50. A partir de esta edad uno es plenamente consciente de que está envejeciendo y no hay vuelta atrás. Como se suele decir, cada persona es un mundo y afronta el paso de los años de manera distinta.

Científicamente, está demostrado que cuando se alcanzan la década de los 50 hay un punto de inflexión en el proceso de envejecimiento. La neuropsicóloga, Aurora García Moreno, explicaba en 'La Linterna' que existen diferencias entre hombres y mujeres. "No se trata de una patología, porque muchas veces van las personas a consulta, pero sí puede afectar en algunas personas a la calidad de vida. No afecta a todas las personas por igual. El problema es esa revisión que se hace cuando se mira hacia atrás. Y no es que afecte directamente a la autoestima, que sí, sobre todo, se trata de un problema de autoestima, porque se tiene una percepción muy distorsionada respecto a lo que se ha conseguido o no al llegar a esa edad".

"Se tiene esa creencia que a más edad se es peor y, por lo tanto, aparece ese efecto que se llama como 'efecto de la profecía autoincumplida' que al final las cosas te salen como tú te has imaginado". Todo esto afecta tanto a hombres como mujeres, "pudiendo manifestar inestabilidad emocional y cambios psicológicos, mucha inseguridad, pérdida de confianza, irritabilidad y en muchos casos, la depresión".

Pero esto no afecta igual a hombres y mujeres. "Es más notoria en las mujeres, porque coincide con momentos clave como la menopausia, el nido vacío cuando los hijos se marchan de casa. Pero, sin embargo, los hombres también, hay algunos que empieza con una serie de cabios conductuales, como vestirse de manera más juvenil, empiezan a ir al gimnasioporque les apetece esa 'tabletita de chocolate', no quieren aparentar esa edad, pero sobre todo que no les afecte emocionalmente".

Factores que influyen negativamente en el sentir de las personas con 50 años

Hay factores que pueden influir y hacer que haya personas que se sientan mal al llegar a la barrera de los 50. "Cada persona envejece de manera diferente y según las circunstancias y sobre todo las características de personalidad que van a influir mucho. Hay personas con unos sistemas cognitivos que les llevan a unas interpretaciones muy erróneas, con lo que implica llegar a los 50".

Por otro lado, la sociedad también tiene que ver con esto. "Influye muchísimo porque hay personas que interiorizan en su mente que envejecer no es nada positivo. Actualmente, se está valorando mucho la juventud, además, en muchos casos se está gratificando". Otro tipo de variables y que influyen de forma negativa son "el miedo al fracaso, la aprobación y personas con un estado de salud crónico porque pueden sentirse más ansiosos al llegar a los 50, porque dicen, se me están pasando los años, tengo esta enfermedad, qué va a pasar".

Aurora añadía también aquellos casos de personas que tienen una "red social y familiar reducida, en un proceso de divorcio, jubilación y prejubilación".

La sexualidad difiere entre hombres y mujeres de 50 años

La sexualidad también difiere entre hombres y mujeres a los 50. "Las emociones juegan un papel muy importante y a medida que pasan los años, la persona se sienta, va a afectar en lo que pueda hacer y a lo que quiera hacer. La sexualidad es diferente para hombres y mujeres, pero en el sentido de que el deseo sexual de las mujeres es menos directo, es decir, la sexualidad llega por los oídos, es necesario un contexto, tener un tipo de conexión emocional, necesita hablar, conectar y luego intimidar si se da el caso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cambio, el hombre funciona en este sentido de un modo diferente. "Asemeja más el sexo a una conexión, pero van a expresar una cierta vulnerabilidad emocional y esto lo observamos en que muchos hombres, a esta edad, buscan en personas más jóvenes revivir la juventud"

Los consejos de la psicóloga

Aurora, para aquellas personas que sienten mal a esta edad, recomendaba que "El objetivo es que encuentre ese sentido a sus vidas; por otro lado, intentamos fomentar la autoexploración porque esto va a ayudar a que la persona fortalezca esas fortalezas además de explorar esos intereses que les va a ayudar a sentirse con mayor positividad y sobre todo mayor motivación", con lo cual se van a ganar en seguridad y reducir el estrés.