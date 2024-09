¿Por qué la mayoría de los docentes prefieren la jornada partida a la continua? Las ventajas que ofrecen para tus hijos

Es uno de los debates de este inicio de curso, un debate eterno por otra parte, que no tiene visos de acabar lo antes posible.

Jornada continua o partida en los colegios. La cuestión ha tomado fuerza tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de retomar la jornada partida en los colegios de la comunidad.

Los motivos que se esconden detrás de esta decisión son mejorar el rendimiento de los alumnos, reducir las desigualdades o disminuir la tasa de abandono escolar temprano. La implantación de la jornada partida afecta a todos los actores del proceso, pero ¿qué piensan realmente?

Es lo que tratamos de averiguar en 'La Linterna', después de preguntar a muchos profesores y padres aquí en COPE. Obviamente, historias y opiniones hay muchas, aunque la mayor parte de los docentes se decantan por una jornada partida, ya que creen que es más beneficiosa para los alumnos.

Si les preguntamos a los padres, suelen preferir también la jornada partida, especialmente en grandes ciudades, donde se les hace casi imposible conciliar su vida laboral con la personal.

La necesidad de poder conciliar con el colegio

En cambio, el modelo actual no gusta a una gran mayoría, sobre todo denuncia problemas para conciliar y que tienen que pagar actividades extraescolares, o, incluso, personal que se quedé al cuidado de sus hijos.

María Capellán es presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, y explicaba en 'La Linterna' por qué modelo se decantan.

“Defendemos, aunque la mayoría del territorio español predomina la continua, la partida. Muchas veces los padres no pueden conciliar porque no todos tienen jornada continua en el trabajo, hay muchos estudios que dicen que por las mañanas el alumnado no rinde lo mismo” expresaba.

Un colegio

Además, para ella, no es “lógico” que los padres tengan que pagar para extraescolares con el fin de que los niños aumenten su horario y ellos puedan ir a buscarlos. “Si viven ahí que lo hagan haciendo lo que deben hacer, dar clase y no hacer otro tipo de actividades” explicaba.

“Se nos dijo que la continua era maravillosa y divina y que ahorraríamos, pero no es así. Han demostrado los estudios que hay mucho fracaso escolar que puede venir de eso. Prevenimos adicciones, pueden tener más tendencia a la soledad” decía sobre los beneficios de este tipo de jornada.

En cuanto a aquellos que no puedan pagar, decía lo siguiente: “creemos que para los que no puedan permitirse el comedor para eso está la administración, que se hagan cargo que puedan comer de forma gratuita” sentenciaba.