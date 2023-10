Mario Yáñez avisa de la app con la que los menores escapan del control parental: "Lo aprenden en TikTok"

El experto en tecnología, Mario Yáñez, advertía este martes en La Linterna de la aplicación del móvil con la que los menores son capaces de escapar del control parental. Una app que, aunque aparentemente inofensiva, en realidad esconde la posibilidad de que tus hijos naveguen por internet sin ser detectados.

Y es que cada vez vemos más casos de violaciones y agresiones sexuales cometidas por menores, algunos inimputables al ser menores de 14 años como el caso de Sabadell. Montajes fotográficos hechos con inteligencia artificial que mostraban a niñas de la ciudad pacense de Almendralejo desnudas. Adicción a los videojuegos, redes sociales, ciberacoso, apuestas por internet que llevan a la muerta en algún caso.

“La tecnología también tiene un lado oscuro para nuestros hijos, tan nefasto como cualquier otra adicción”, explicaba Ángel Expósito antes de comenzar la sección que protagoniza el divulgador tecnológico. Pero, ¿qué está pasando con la tecnología y nuestros jóvenes? ¿Por qué los llaman la “generación porno”? ¿Qué pueden hacer los padres?

Mario Yañez, divulgdor tecnológico y colaborador de La Linterna









Adicción a la tecnología



Académicamente la adicción a la tecnología se define como el “uso abusivo de nuevas tecnologías que provocan problemas de toda índole en la persona: desde mala gestión del tiempo, estrés, depresión hasta sociopatías”. Un problema no sólo de los menores, también afecta a adultos.

“Lo que pasa es que en menores que todavía están madurando el impacto es mucho mayor”, explica Yáñez. Hay síntomas leves como la necesidad de consultar internet constantemente para saber todo de todo al segundo; comprar lo último en tecnología para sentirse bien; mucha dependencia digital para hacer cualquier actividad o gestión; ansiedad de estar mirando continuamente las redes a ver si me han dado un like a mi comentario… “Hasta otro mucho más graves que pueden desencadenar problemas muy serios de personalidad y para sus familiares”, subraya.





¿Están los menores en riesgo?



El colaborador de La Lintera descata que, entre que los niños piden o les damos un móvil cada vez a una edad más temprana y que el acceso a internet es muy difícil de controlar, “lo cierto es que esta es una de las ciberadicciones más graves que estamos sufriendo”. “Es como la droga, se empieza sin querer y se termina con una adicción gravísima”.

Y es que los datos son demoledores: muchos niños comienzan a ver pornografía en internet a los 9 años, a los 12 son el 50% y a los 15 más del 90%. Pero, ¿cómo pueden los padres controlar el uso de la tecnología y el consumo de ciertos contenidos? “Es muy complicado por dos razones: las herramientas tecnológicas como los antivirus, controles parentales, etc no son suficientes; es necesario tenerlas en todos los dispositivos de la familia, pero no son infalibles y hay que gestionarlas continuamente y eso es más complicado y en segundo lugar porque a los padres nos pueden faltar una serie de habilidades digitales muy básicas pero imprescindibles para poder hacer frente a este problema”.









La app con la que los menores escapan al control parental



Yáñez ha querido dar un ejemplo del riesgo al que se enfrentan los padres con internet. “Tenemos controlado el acceso a internet y nuestro hijo que es muy listo, se descarga una app que es una calculadora para el móvil aparentemente inocente. Pero la presunta calculadora tiene escondido un navegador que se activa con un código. Es lo que se llama una aplicación bóveda”, aclara.

Una app que, cuando se activa el código, el usuario puede navegar sin ser detectado por el antivirus o el control parental, puede almacenar escondidas fotos o datos o chatear sin que los controles del dispositivo puedan detectarlo y mucho menos los padres. “Lo peor: en TikTok circulan videos que enseñan dónde encontrar estas aplicaciones bóveda, como instalarlas y cómo utilizarlas”, apunta.









Así, Expósito preguntaba al experto qué pueden hacer los padres para ayudar a los hijos con estas amenazas: “Todos los expertos coinciden: no vamos a poder evitar que los contenidos porno, violentos, racistas o los ciberataques de cualquier tipo: acoso, phishing, etc, traspasen las barreras que pongamos, así que la mejor defensa es la educación y la comunicación”.

“Hablar con nuestros hijos, entender qué necesitan y qué les gusta de la tecnología, de sus redes; normalizar el uso de la tecnología en el entorno familiar y educar en el sentido crítico para rechazar ese tipo de contenidos. Formarse entre todos para educarles a lo mejor nos tienen que enseñar ellos algo de tecnología”, concluye.