María Guardiola: "Vara entendió el resultado el domingo, pero hoy le ha hecho el último servicio a Sánchez"

María Guardiola, que consiguió el pasado domingo 28 diputados en las elecciones autonómicas de Extremadura, reaccionaba este martes en La Linterna a las palabras del hasta ahora presidente, Guillermo Fernández Vara, que reivindicaba que intentará gobernar en Extremadura y, si no, iniciará su "relevo" en el partido.

“Lo que no es lógico es que hace unos días viéramos a un Vara que representa al PSOE más sensato, y el de hoy es el PSOE de Sánchez”, destacaba en COPE la líder de los populares en la región extremeña. “Hay dos formas de irse, la que parecía que se iba el domingo, con elegancia, y otra es la que hace hoy, donde le hace un último favor al sanchismo. Es una pena que Vara haya elegido este camino y no el de Revilla”, añadía.

Así, Guardiola ha asegurado que todavía no ha mantenido contactos ni negociaciones con Vox para conformar gobierno, con el que sumaría mayoría absoluta. “Pensaba hacerlo esta semana, iba a hablar con Guillermo primero, por aquello de que tiene más que Vox”. “Estas elecciones hay que medirlas en clave de bloque, los extremeños han votado que no quiere que Vara siga presidiendo, y lo entendió el domingo”, respondía a Ángel Expósito la candidata popular. Además, niega que desde Génova le hayan instado a tomar ninguna vía: “Feijóo confía plenamente lo que hagamos en cada territorio y no ha dado ninguna instrucción”.









“En Extremadura no se puede aplicar lo de la lista más votada”

Según explica Guardiola, “en Extremadura no se debe aplicar” la teoría de dejar gobernar la lista más votada en las elecciones, como ha defendido el propio Feijóo. “Este criterio porque es un territorio especial, llevamos 36 años de gobierno socialista y las circunstancias son diferentes”, comentaba en La Linterna. “Lo que valoro es lo que pasa en Extremadura y lo que estamos viendo es que vale todo para que Sánchez se agarre a todo para seguir en la Moncloa y Vara se quiere parecer tanto él que no vale para nada lo que diga”, asegura.

Para Guardiola, Vara “dice que defiende la estabilidad y no quiere líos, y yo lo que le digo que los extremeños han votado cambio, un gobierno nuevo”. “Cuando hable con Vox será él quien me tendrá que decir qué quiere y qué ofrece para Extremadura. Mi programa es público y es mi hoja de ruta y, a partir de ahí, escuchar propuestas de un partido que no tienen un programa para Extremadura, se han presentado con un programa nacional”, añadía.

Por último, la presidenta del PP extremeño vaticina que la fecha para la composición del parlamento extremeño será próxima, ya que la fija el propio Vara: “Por las declaraciones que ha hecho esta tarde intuyo que quiere hacerlo rápido porque quiere tensionar esas negociaciones en las que sabe que no puede ganar”.