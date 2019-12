Mamen Vizcaíno: “La tragedia se ha cebado con una familia en Mijas en un caso rodeado de incógnitas”

Audio

Siempre por estas fechas nos da por hacer balances, por pensar en los propósitos del año nuevo, por comprobar si hemos conseguido lo que nos propusimos hace ya doce meses... Son los pensamientos típicos de las fechas en las que estamos que no siempre son tan alegres ni tan dichosas como nos gustaría….Y esta es la razón para mencionar un par de asuntos de la actualidad que no pueden quedarse en un segundo plano porque estamos con la matraca, un día sí y otro también, de si hay fecha para la investidura, si el PSOE y Esquerra se entienden y en qué ceden, si la Abogacía del Estado es muy importante en todo esto, o si Oriol Junqueras debe tener inmunidad y debió gozar de ella para poder recoger su acta de parlamentario.

Como de todo esto vamos a seguir hablando en las próximas horas, hagamos un paréntesis para comentar otros asuntos.

El primero es el drama de la inmigración, y más concretamente el de decenas de personas que intentan llegar a nuestras costas en patera, en peligrosas embarcaciones en las que cruzan el Estrecho. Navegan por el Mediterráneo, ya sea en invierno, con mala mar y con el peligro como gran compañero de viaje.

Salvamento Marítimo busca aún una patera con 35 personas a bordo cerca de Canarias, pero es que desde anoche han sido rescatados 150 migrantes que intentaban llegar a las costas españolas en varias embarcaciones. Entre ellos, menores.

El archipiélago canario es la única zona donde ha habido un repunte de las llegadas irregulares...hasta mediados de mes había sido algo más de 2.100, casi un 71 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

La cifra de llegadas no parece tener fin, pero no sólo en Canarias o en las costas andaluzas. También en Baleares, o en Murcia y Alicante estos últimos días ha habido intervenciones para rescatar inmigrantes que viajan a bordo de cualquier cosa que les permita echarse a la mar. El día de Navidad, sin ir más lejos, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo ayudaron a 122 que viajaban a bordo de once pateras.

Hoy jueves, han sido trasladados a Melilla los últimos 30 inmigrantes que llegaron de forma irregular a las islas Chafarinas en Nochebuena, 16 mujeres y 14 hombres, la mayoría de origen subsahariano...salvo tres varones que proceden de Bangladesh...Y en estas últimas horas engrosan la lista otros 17 varones que iban en una patera localizada a siete millas de El Ejido...Todos han sido trasladados a Almería.

Estas cifras que intentamos actualizar casi al minuto...estos datos...que recopilamos a modo de balance nos devuelven a la cruda realidad que viven miles de personas....tan alejadas de la política de despachos, de los falsos abrazos o de los discursos vacíos...Miles de personas que sólo piensan en el día siguiente y en si será ese día cuando puedan empezar una nueva vida en otro lugar y en mejores condiciones.

El segundo apunte de la jornada es la tragedia vivida en Mijas, en Málaga, donde el martes fallecieron un padre y dos de sus hijos en una piscina. La autopsia ha confirmado que murieron ahogados...no presentan signos de golpes ni de haber sufrido intoxicación alguna....La inspección de la piscina ha permitido encontrar el gorro de baño de la pequeña de nueve años...Pero todo está rodeado de incógnitas.

Ahora mismo, una de las hipótesis que se barajan es que la niña podría haber tenido un problema en el sistema de succión de la piscina...Intentan reconstruir cómo pudo ocurrir aunque el hecho de que ninguno supiera nadar quizá aporte algo de luz a la investigación. Lo ha reconocido una hija de la familia ante la Guardia Civil.

Las tres víctimas son miembros de una familia de cinco personas. Habían llegado el día 21 al complejo Club La Costa para pasar estas fechas. La tragedia se ha cebado con ellos.