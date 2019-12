Mamen Vizcaíno: "Si la situación es compleja, con más razón Sánchez debería mandar un mensaje de tranquilidad"

Audio

Último consejo de ministros del año y por primera vez en quince años el presidente del Gobierno no ha comparecido para hacer balance. Muchos entienden que no lo haga porque, o no tiene nada de lo que hacer balance, o lo que está haciendo espanta.

Aunque no es menos cierto que, por deferencia a los ciudadanos o simplemente como un gesto de buena educación, el presidente debería dedicar unos minutos a hablarnos de cómo están la situación política y cómo va a estar de aquí a unas semanas.

Estamos a punto de acabar un 2019 en el que hemos tenido un gobierno en funciones durante más meses que un gobierno real... Una circunstancia que ha ido aprovechando para aprobar por real decreto, en lo que se conoció como viernes sociales, todas esas medidas que no conseguía sacar adelante en el Congreso porque carecía de los apoyos necesarios para hacerlo.

La situación ahora mismo es bastante parecida. Escasean los votos afirmativos a la investidura y todo se fía al apoyo de los republicanos de Esquerra que han decidido parar máquinas hasta que se pronuncie la Abogacía del Estado.

Todo esto es un poco surrealista. Porque además tampoco se entiende qué razón puede haber detrás de la incomparecencia de Sánchez. Si la situación política es compleja y hay dificultades con más razón debería salir ante la opinión pública y transmitir un mensaje de tranquilidad... Tanto para los ciudadanos, como para los mercados, los inversores y la Unión Europea.

Hace unos meses, cuando se vislumbraban las segundas elecciones, pero todavía no eran una hecho, el gobierno decía que pondría en marcha todas aquellas medidas a las que se había comprometido como la subida del salario de los funcionarios, del salario mínimo interprofesional o las pensiones. En aquel momento no se tenía muy claro que pudiera hacerlo porque era un ejecutivo en funciones y todas esas decisiones tendrían un fuerte impacto en las cuentas públicas. Legalmente podría haberlo hecho, pero el PSOE temía que el resto de fuerzas políticas le acusaran de utilizar el Gobierno con fines electorales.

No es muy diferente a la situación que vivimos ahora. El PSOE es incapaz de formar gobierno por sí mismo, depende de los caprichos de una formación independentista que exige más de lo que un partido constitucionalista debería consentir. Esquerra exige la anulación de un proceso judicial que ha gozado de todas las garantías y que culminó con la condena y entrada en prisión de los líderes del procés. Oriol Junqueras y el resto de condenados no están en la cárcel por expresar sus ideas y reclamar la independencia, sino por vulnerar la Constitución, por saltarse la norma fundamental de derecho que rige en este país.

Aún así han tenido todas las herramientas judiciales a su alcance y las han utilizado a su gusto. Pero lo que no se puede hacer es retorcer el sentido de la sentencia de Luxemburgo para declarar inocente a alguien que no lo es.

¿Y dónde estamos ahora? Casi, casi en la casilla de salida. Porque salvo la liberación de fondos para las comunidades autónomas, el gobierno en funciones ha decidido aplazar la subida de las pensiones, el salario de los funcionarios y el salario mínimo hasta que se constituya uno nuevo...¿Cuándo? Tal y como están las cosas, como pronto a finales de la primera semana de enero... Aunque nadie, a día de hoy, se aventura a poner una fecha concreta en el calendario.

Esta parálisis se traduce en dejar para enero -o mejor dicho, para cuando haya gobierno- una decisión en firme sobre la subida para los pensionistas del 0,9 por ciento. Ya en el plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre, el gobierno comunicó a la Comisión Europea su intención de subir las prestaciones de la Seguridad Social el próximo año ese 0,9 por ciento, de acuerdo a la inflación prevista y dejar en suspenso la subida de las pensiones del 0,25 tal y como recoge el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social…

El segundo punto: el salario mínimo. Seguirá siendo de 900 euros mensuales hasta que un gobierno con plenos poderes pueda subir esta renta, una vez que lo haya negociado con las patronales y los sindicatos.

No hay gobierno estable, no hay nuevo proyecto de presupuestos, el consejo de ministros ha tenido que aprobar hoy la prórroga de los de 2019, que en realidad son los de 2018, aprobados por el último gobierno del Partido Popular.