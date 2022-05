Los rusos roban tractores para usarlos en la guerra y acaban hackeados: ¿cómo se produjo ese bloqueo?

En las últimas semanas, se ha sabido que soldados rusos robaron todo el equipamiento disponible en un concesionario de un fabricante de vehículos agrícolas. Más de 27 piezas de maquinaria por un valor de más de 5 millones de dólares.

Lo bueno vino después: el propietario las geolocalizó e inmovilizó remotamente con el software del fabricante, de forma que no pueden hacer uso de ellas. Esto es el “Internet de las cosas”, o “Las cosas de Internet…”. ¿Todo está conectado?, ¿Nos pueden apagar remotamente la tele, el coche o desactivar la alarma de casa?, ¿cuán vulnerables somos?

Los saqueos de las tropas rusas han sido habituales: grano, materiales, bienes de equipo y ahora maquinaria agrícola, ¿qué ha pasado?

Explica Yañez que es "un episodio más de esta guerra, que ha tenido consecuencias inesperadas para los ladrones. Este saqueo se produjo en un concesionario de la compañía Agrotek en Melitópol, las tropas rusas robaron maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras, sembradoras, etc y se la llevaron en vehículos militares a Chechenia, a más de 1.000 kilómetros de distancia". Así que allí, los rusos se encontraron con que no podían hacer uso de los vehículos agrícolas porque habían sido desactivados remotamente.

El suceso ocurrió porque, explica el experto, "el fabricante, la marca John Deere, las había desactivado gracias a la función de bloqueo remoto, una función que, este tipo de maquinaria incluye desde hace tiempo".

En definitiva, "se trata de un software que tiene el “tractor”, que controla muchos sistemas del vehículo y que está conectado a internet y que por tanto permite conectarse a él de forma remota y “quemar” el sistema e inutilizarlo; algo parecido a lo que tienen ya muchos móviles como los iPhone y que podemos activar si lo perdemos o nos lo roban incluso cuando esté apagado".

Esta tecnología, argumenta Expósito, parece un poco intrusiva. Una premisa que reafirma nuestro consultor de cabecera pues "lo que hoy parece una ventaja, no siempre se ve así por los clientes o usuarios pues esta función no está pensada como medida de seguridad, sino como una forma del fabricante de evitar que los propios usuarios reparen las máquinas al margen de los concesionarios oficiales. O tienes las claves de acceso y conocimiento del software o no puedes realizar el mantenimiento; como en los coches: si le cambias el aceite, pero no actualizas el sistema, el coche se para porque cree que sigue sin realizarse la revisión". De hecho, hay, vamos a dejarlo en “especialistas”, pero hackers vaya, que son capaces de instalar una aplicación del tipo “firmware” que permite “tomar el control” y liberarlos, lo que en el mundo de los móviles se llama hacer un “Jailbreak” literalmente un “escapada de la cárcel” para escapar de los controles del fabricante.

Casi todos estos vehículos están conectados de la misma forma. "Disponen de visión artificial, sensores de todo tipo, control remoto por GPS, etc. Sueltas una cosechadora en una finca y ella solita se la trabaja de sol a sol, y sabe en que zonas tiene que cosechar, que ruta seguir, cuando parar, etc".

Las infraestructuras críticas, explica Yáñez, no juegan a esto de la hiperconectividad de la misma manera. "no nos podemos permitir que alguien controle remotamente la temperatura de un reactor nuclear o una torre de control de vuelos o una red médica, de ahí la guerra que desató USA con China por el control de ciertas tecnologías y la implantación de muchos elementos tecnológicos en Estados Unidos".

Respecto a la interacción que realizaremos los humanos (teniendo en cuenta al Metaverso y los avances en realidad virtual) incluso los más frikis como Elon Musk ya hablan de conectar nuestro cerebro directamente a esta red global. "Probablemente en el corto plazo, estas tecnologías de realidad mixta sean las formas de interactuar con estos sistemas; tampoco es nuevo el hecho de decir “Hola Siri” para pedir algo o levantar una mano para encender o apagar una luz o la televisión de casa; la famosa domótica".





