Los problemas de salud mental a los que se enfrentó Alicia tras la pandemia: "La única salida era ingresarme"

El consumo de ansiolíticos se ha disparado en España en los últimos años. El boom ha sido increíble desde la pandemia y ya se ha alcanzado un máximo histórico. Más de 700.000 personas los han consumido por primera vez en el último año. El porcentaje de españoles que consumen estos fármacos ha pasado del 5% al 13%. Y hay otro dato muy preocupante: 1 de cada 4 familias consumen algún tipo de ansiolítico.

El ansiolítico es la “droga” que más ha crecido en España en los últimos años. El perfil del consumidor antes era, de edad media, de 40 o 50 años, pero ahora cada vez hay más jóvenes. Según datos delInforme COPE sobre Salud Mental, se cree que 4 millones de personas sufren depresión en nuestro país y a este dato hay que añadirle un 15% que sufren ansiedad.

“Por pedir ayuda no eres menos fuerte”: el testimonio de Alicia

Alicia es una administrativa de 27 años. Ella empezó a tener problemas de salud mental justo con la pandemia. En ese momento acababa de terminar la carrera, no encontraba trabajo y el confinamiento hizo que todo estallara.

Alicia relataba en La Linterna de COPE cómo comenzó todo con pequeñas señales que dieron la voz de alarma: “En situaciones de la vida cotidiana, como estudiar o salir con los amigos, los sentimientos como la ansiedad, el miedo o la tristeza se me iban de las manos”. Comenzó a perder la motivación y se sentía apagada: “Es como si la Alicia de antes desapareciera por completo”. Al sentir la incomprensión de los que le rodeaban, comenzó a alejarse de sus círculos cercanos: “Pensaba que estando sola iba a estar mejor y no me apoyaba en los demás porque sentía que no me entendían”.

La pandemia y las largas horas encerrada en casa hacen que la ansiedad comience a multiplicarse. Su psicóloga se preocupa y el diagnóstico fue claro: “Vi que estaba tocando fondo porque, además de la depresión, comencé a tener anorexia nerviosa. La única salida era ingresar”. Alicia estuvo cuatro meses ingresada sin poder ver a su familia: “Yo sabía que tenía que salir de esa, pero no sabía cómo hacerlo”.

El ingreso y los posteriores tratamientos y terapias consiguieron que Alicia tomara, de nuevo, las riendas de su vida: “Considero que lo he superado completamente”. A pesar de ello, continúa con tratamiento. Los psicólogos y psiquiatras le aconsejaron escribir cómo se sentía para conocerse a sí misma: “Tenía que hurgar en mi interior para darme cuenta de que soy una persona que tiene sueños e ilusiones, aunque sienta que han desaparecido están ahí, y por pedir ayuda no eres menos fuerte”.

Para terminar, Alicia lanza un mensaje de esperanza a todos aquellos que estén transitando ese camino: “Les diría que se permitan conocerse a sí mismos. El luchar por nosotros es muy importante. Les diría que con miedo no se va a ninguna parte. Lo más importante es pedir ayuda y que esto les va a hacer valientes. Si realmente quieres salir de esta situación tienes que pedir ayuda”.