¿Sabías que una percepción negativa de ti mismo hace que puedas desarrollar obsesiones y manías?

Cambios neuroquímicos, componentes genéticos e incluso un aprendizaje estricto puede llegar a provocar comportamientos repetitivos o una obsesión.

Aurora García Moreno, psicóloga de cabecera de COPE, ha subrayado en ‘La Linterna’, los períodos en los cuales es más común que se puedan comenzar a desarrollar estas manías. Por lo general “estamos viendo que las obsesiones se originan en la infancia o incluso en los primeros años de la adolescencia”, ha explicado la psicóloga. El motivo es porque en estos periodos de tiempo es más común sufrir carencias de afecto e incluso en algunas ocasiones pueden llegar a sufrir abusos físicos y emocionales.

Además, en estas edades se desarrolla una “percepción negativa de sí mismo'', ha señalado García. Esto hace que se desencadenen obsesiones, ansiedad sin que seamos conscientes de ello.

Por otro lado, “nosotros no somos conscientes” cuando desarrollamos las manías porque lo hacemos de forma automática, de tal forma que no sentimos, no tenemos esa percepción.

Por ejemplo, hay personas que tienen fijación por “algo poco relevante”, de tal forma que alguien muy perfeccionista se puede llegar a obsesionar porque no le salgan las cosas bien en el trabajo, pero no es capaz de reconocer que no tiene una formación adecuada. En estos casos se debe a que esta obsesión está relacionada con la vergüenza y se refleja en forma de manía u obsesión en la edad adulta.

La experta ha señalado que todos como personas nos obsesionamos en mayor o menor medida. Sin embargo, existen unas características que conforman un perfil común a todas aquellas personas que tienen una obsesión. Por ejemplo, son aquellas personas que “interpretan situaciones ambiguas como muy amenazantes”, ha señalado la psicóloga. También las personas que sacan conclusiones muy precipitadas, ya que en ambos casos desarrollan un mayor estado de ansiedad y aumentan su obsesión por entrar en el bucle. De tal forma que no se permiten cometer fallos.

En todo caso “no hay que alarmarse porque se tenga manías” ha subrayado Aurora García. Sin embargo, lo que debe preocuparnos es “la intensidad e interferencia que tiene sobre la vida diaria de la persona”, ha señalado García.

¿Cómo podemos salir de las obsesiones? Es necesario acudir a terapia psicológica, esto además debe ir acompañado de la farmacología. Por otro lado, se recomienda recurrir a la parada de pensamiento. Un método mediante el cual se emplea una palabra con el objetivo de que se produzca una parada en el pensamiento y la imagen que recreamos en nuestra cabeza nos transmita calma.