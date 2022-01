Lasquetty, en COPE: "Lo que tendría que hacer Calviño es aprender del Gobierno de Madrid y bajar impuestos"

La Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo el reparto, hasta ahora, que el Gobierno ha hecho de los Fondos Europeos entre las autonomías. En concreto se refiere a la subvención de 9 millones de euros a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura bajo el concepto promoción del empleo.

Madrid denuncia que se ha hecho con criterios sectarios y partidistas. En 'La Linterna' de COPE ha estado el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, donde ha analizado las principales claves de esta denuncia."Lo hemos denunciado tras no recibir respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y cuando hemos comprobado con estupor que además de los fondos repartidos por los cauces habituales el Gobierno ha empezado a dar fondos a las comunidades más amigas suyas por debajo de la mesa. Por lo tanto, no estamos dispuestos a que esto se produzca", ha señalado el consejero del Gobierno de Díaz Ayuso.

También se ha referido a las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha comentado en una entrevista radiofónica su sorpresa porque Madrid reclame más fondos y a la vez baje los impuestos: "Me sorprende que Nadia Calviño aparente que sabe moverse en el ámbito europeo cuando por ejemplo Francia, Alemania e Italia están bajando impuestos y a la vez están recibiendo fondos europeos. Lo que tendría que hacer Calviño es aprender de estos ejecutivos europeos y del Gobierno de la Comunidad de Madrid y bajar impuestos. Esto también demuestra que en el Gobierno de Pedro Sánchez todo depende de que si obedeces y haces lo que te dicen te irá bien, si te sales de esa línea van a ir a por ti. Eso es intolerable para la Comunidad de Madrid y para todos los españoles. No puede que la condición para acceder a esos fondos europeos sea aplicar la política de impuestos que le gusta a Pedro Sánchez. No es admisible y parece que Nadia Calviño es lo que piensa que debemos hacer".

En este sentido, Lasquetty ha señalado que el Gobierno de Ayuso quiere que en Bruselas sean conscientes de estas decisiones tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: "La Unión Europea en la definición de los fondos deja claro que debe ser algo en lo que estén implicados las regiones y que participen para alcanzar acuerdos. Todo eso no ha existido y lo que el Gobierno ha hecho es ir asignando en función de los criterios que ha decidido. Cuando a todo ese se añade la denuncia que ha presentado la Comunidad de Madrid, que el Gobierno se ha reservado fondos para ellos mismos, pues entonces creemos que es algo que a los tribunales españoles les interesa y también a las autoridades comunitarias para que sepan como está actuando el Gobierno de España".

Por último ha repasado algunos de los hitos fiscales que han marcado el comienzo del año en la Comunidad de Madrid: "La buena noticia para los ciudadanos de Madrid, en contra de los deseos de Pedro Sánchez y Nadia Calviño, empiezan el año pagando menos impuestos y ya son 17 años seguidos. Eso le ha ido muy bien a los madrileños. La bajada principal es en el Impuesto Sobre la Renta y además hemos adaptado otra medida como es la supresión de todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid. Queremos mandar un mensaje muy claro a todos los que quieran invertir en Madrid, a cambio daremos la garantía de no inventarnos un impuesto cada mañana.