Ken Follett le pide a la IA que escriba un capítulo de su libro y este es el resultado: "Lo siento, pero..."

La ciudad de Kingsbridge es un lugar familiar para los millones de lectores de la saga 'Los pilares de la Tierra' de Ken Follett. Desde 1989, cuando publicó la primera novela, el escritor galés nos tiene enganchados a los habitantes de esta ciudad. Primero fueron las castas familiares, la arquitectura a través de la construcción de una catedral en la Inglaterra medieval, luego llegarían otros conflictos sociales como la anarquía inglesa del siglo XII o la peste, dos siglos después.

La nueva entrega de Ken Follett se titula 'La armadura de la luz'. Esta vez nos lleva a la Europa del siglo XIX, la Europa de la Revolución Industrial, del progreso y de la lucha. Todo ello sin perder de vista al Napoleón borracho de poder que lucha por convertirse en el emperador del mundo. Ken Follett recrea los campos de batalla españoles de Vitoria y Ciudad Rodrigo, en los que las fuerzas españolas, británicas y portuguesas se enfrentan a las tropas francesas en plena Guerra de la Independencia.

'La armadura de la luz' es el quinto volumen de la serie histórica más leída en el mundo. Ken Follett ha estado en La Linterna para explicar cómo afronta la promoción de un nuevo trabajo, después de haber vendido más de 188 millones de ejemplares de sus 36 libros: “Es muy emocionante. Estoy epserando a que la gente que lo ha comprado me diga algo. Espero que me escriban y que me digan que les ha encantado el libro, pero no estoy seguro”.





¿La historia se repite?

En esta novela, que comienza con un mapa, se aprende geografía e historia. “La gente lee mis libros por el relato, peor también quieren aprender algo”, sostiene. ¿La historia se repite?, esta es una de las preguntas que le ha formulado Expósito durante su entrevista en COPE: “Algunas de las cosas que se cuentan en este libro se parecen a las que nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, la Revolución Industrial fue un periodo de grandes avances tecnológicos, lo cual nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. En mi historia hay una gran guerra en Europa y ahora tenemos la guerra en Ucrania. Y, en tercer lugar, en el siglo XVIII había un aumento del precio del pan, lo que ahora reconocemos como una crisis del coste de la vida”.

En un momento de la novela se puede leer la frase, “disponer de un hogar con chimenea era más importante que tener comida, de frío se moría más gente que de hambre”. Esta crisis de la vivienda se asemeja mucho a lo que se puede estar viviendo, hoy en día, en España. El dilema entre pagar el alquiler o llenar la nevera. Ken Follett describe esta situación como “algo terrible” y explica que “no tener un hogar puede ser algo fatal”.

“La inteligencia artificial no puede escribir como yo”

El cambio es sinónimo de oportunidad, pero también de revolución. Ángel le preguntaba al escritor cuáles eran sus sensaciones frente al avance de las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial al frente: “No me da miedo la IA. La semana pasada le pregunté a la IA de mi ordenador, escribir un capítulo de una novela de Ken Follett y fue terrible. Estoy muy contento. Lo siento, pero la IA no puede escribir como yo”.

Ken Follett sobre el Brexit

En 'La armadura de la luz', el gobierno británico trabaja por convertir Inglaterra en un imperio comercial, Napoleón inicia su campaña como emperador del mundo, el conflicto internacional llega al pequeño puedo de Kingsbridge... ¿Nos estamos olvidando de que Europa es una unión mucho antes de que se creara el mercado común, ya que la historia es compartida? “Creo que tenemos que llevarnos bien con los vecinos. Por supuesto, el Brexist fue muy malo para el Reino Unido económicamente. Hemos dicho que no necesitamos a nuestros vecinos y que no queremos pertenecer a su club y esto es lo opuesto a lo que deberíamos hacer. Detesto esa actitud de algunos británicos que no quieren tener nada que ver con el resto de Europa”, defiende Follett.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El escritor galés apoya al Partido Laborista y su mujer fue diputada de este partido durante muchos años. Sobre una posible vuelta a la Unión Europea, Follett considera que “los europeos van a decir que no, que nos vayamos a paseo. Siempre hemos sido molestos, siempre hemos pedido que nos dieran un trato especial”, bromea mientras tiene la esperanza de que “quizá, poco a poco, vayamos cambiando las cosas y podamos acercarnos”.

Si hoy hubiera un referéndum, Ken Follett está convencido de que “la mayor parte de los que votaron a favor del Brexit están convencidos de que fue un error”.

El error de los nacionalismos en Europa

El escritor que más libros vende en el mundo, presenta en España la quita entrega de su famosa saga, con Vitoria y Ciudad Rodrigo entre las localizaciones de su novela. ¿Por qué rescata estos dos escenarios enmarcados en la Guerra de la Independencia española contra los franceses? “En primer lugar, porque me gusta España. Quería mostrar que se trataba de una guerra Europea, no solo de Inglaterra contra Napoleón. Durante mucho tiempo, se me ha relacionado con la ciudad de Vitoria y construyeron una estatua de mí. Precisamente se celebra una batalla en esta ciudad que quiero mucho. No podía resistirme”.

Vídeo





Sobre el tema de los nacionalismos, Ken Follett explica las diferencias entre los nacionalismos del siglo XIX y los que vivimos ahora: “Antes, el nacionalismo era una ideología progresista porque decían que su país no le pertenece al rey, sino que les pertenece a ellos. Hoy no es un movimiento progresista, es regresivo, es ir hacia atrás. Lo que dicen es que no queremos formar parte de un sistema global, queremos quedarnos en nuestro reducto. Yo soy galés y hay galeses que quieren que sea otro país diferente a Reino Unido. Yo no creo en esto, siempre he vivido en el Reino Unido que es una federación donde hay cuatro países diferentes”.

Ángel Expósito, para finalizar, ha intentado sacarle información sobre su próximo libro y, aunque sin mucho éxito, Ken Follett ha confirmado a todos sus lectores que ya está trabajando en su próxima novela: “Este libro se lo entregué a la editorial las pasadas Navidades, y desde entonces estoy escribiendo otro porque no puedo quedarme quieto”.