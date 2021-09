Juanma Moreno apunta en COPE a quienes provocaron el incendio de Sierra Bermeja: "Daremos con ellos"

Juan Manuel Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía y ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para analizar el fatal incendio de Sierra Bermeja con Expósito.

Al comienzo de la entrevista, el político ha querido dedicarle unas bonitas palabras al bombero fallecido que trataba de contener las llamas. "Nunca vamos a sustituir la vida de una persona con 42 años que era un amante de la naturaleza y le motivaba estar en primera línea de batalla contra el fuego".

"Yo he visto cosas que nunca había visto, he visto como un helicóptero soltaba el agua y no llegaba al fuego, se evaporaba. Y decía, ¿qué hacemos? Yo no entendía lo de California ni lo de Australia, incendios que se pasa meses ardiendo", ha asegurado en los micrófonos de COPE.

Todavía queda extinguir de forma total el incendio y Moreno Bonilla ha explicado cuáles serán los siguientes pasos a realizar. "Ahora empezamos una labor lenta y complicada. Primero, la extinción completa del incendio, estaremos durante unas semanas más refrescando. Después vendrán los expertos que decidirán cómo, qué especies... y arreglar esos árboles muertos que también es un trabajo arduo y complejo, son 10.000 hectáreas". Además, indicaba que van a empezar desde ya para que todo vuelva poco a poco a la normalidad. "Vamos a hacer un plan de reactivación de la economía, de estímulo a aquellos que lo han perdido todo y de la potenciación de la marca de la zona"

Respecto a la persona responsable del fuego, Moreno Bonilla ha asegurado que tienen que ir a por él por el grave daño que ha causado. "Hay maldad porque ese fuego se inicia en dos focos, se hace de noche sabiendo que los medios aéreos no pueden actuar, y lo hace sabiendo que las condiciones meteorológicas van a ser pésimas. Quien lo hizo, lo hizo con mala fe y con intencionalidad de hacer el mayor daño posible". Hacía un llamamiento y aseguraba, además, que "no duerman tranquilos porque ya están investigando con diferentes hipótesis y más tarde o más temprano daremos con ellos".