Un joven de Murcia 'se cuela' en directo en La Linterna y Expósito explica de quién se trata en realidad

El director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba este lunes que, hace unos días, un joven de Murcia de unos 15 años, habían dado las horarias del programa en directo. En términos radiofónicos, dar las horarias se trata de avisar de que el reloj ha llegado a las en punto, una hora menos en Canarias.

Particularmente, y en el caso de La Linterna, el texto se vuelve especial, ya que suele ser algo así: “Son las 8, las 7 en Canarias. Me llamo X y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Qué digo! La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna”. Cualquier oyente habitual del programa de Expósito le sonarán estas palabras, que suenan cada día a la misma hora y que han protagonizado desde seguidores de 2 años hasta políticos y deportistas famosos.

No obstante, el comunicador de COPE recordaba uno en concreto: “El otro día nos enviaba un saludo y esta noche te vamos a contar su historia”, avanzaba. Y es que, como él mismo asegura, se trata en realidad de toda una promesa del mundo del deporte.









Expósito y quién 'se cuela' en directo



Así, Expósito explicaba este lunes que el joven se trataba de alguien con tan solo 15 años, es el pupilo de Marc Márquez. “Sus éxitos deportivos no han hecho más que comenzar, aunque no siempre ha sido fácil”. Y es que el invitado era Máximo Martínez Quiles, un chico que es una joven promesa del deporte español.

Acaba de ganar, por segunda vez, la European Talent Cup, una competición para jóvenes pilotos entre los 13 y 18 años que busca a los futuros talentos del motociclismo internacional. Y Máximo está haciendo historia. “Nadie había conseguido ganar dos veces este título”, destaca Expósito. Sus éxitos deportivos no han hecho más que comenzar, aunque no siempre ha sido fácil.





Quién enseño a Máximo a pilotar



Máximo nació en Murcia en el año 2008 y se subió por primera vez a una moto con tan solo 4 añitos. Su padre, que también fue piloto cuando era joven, ha sido el responsable de transmitirle esa pasión por las motos: “Empecé con 4 años en una escuela con una mini moto que me la compró mi padre. No era tan profesional pero corrías entre las alpacas”, explica él mismo en La Linterna.

Esas “alpacas” de las que habla Máximo, por las que corría su padre, son los bloques de paja prensada que protegían los límites de los circuitos en los años noventa. Máximo cuenta que a los 8 años, durante una conversación con su padre, decidió tomarse este deporte un poco más en serio.

“A partir de los 8 mi padre me preguntó si quería ponerme en serio, porque al principio no me gustaba entrenar a menudo, me gustaba jugar más con mis juguetes”, explica el joven en COPE. Máximo comenzó a competir a nivel nacional en 2017 y desde entonces ha ganado varios campeonatos de España, como el Mini Gp 190 o el cuna campeones y también varios internacionales. Destacan, sobre todo, el Moto GP Rookies Cup en el que quedó en tercera posición y el European Talent Cup que ha ganado esta semana por segunda vez, algo que no había conseguido ningún piloto hasta ahora.





Un duro accidente



El chico explica a Expósito que, para su edad, sabe el límite que tiene:“No puedo subir más arriba todavía, el año que viene será Moto3”. Son tantas emociones cuando compites, tanta tensión, concentración, adrenalina, que cuando Máximo cruzó la línea de meta la semana pasada se le pasó celebrarlo. En 2016 tuvo una caída muy fea, se rompió la clavícula pero al año siguiente volvió al competir. Siempre con el número 28 en su espalda...









“Porque mi padre llevaba el 27 y,m para cambiar, puse uno más. Mola mucho, me gusta y coincide con mi fecha de nacimiento, el 2008”. No hace falta saber mucho de motos para entender que es un deporte de muchiisima adrenalina. Estas motos tienen 50 caballos de potencia y pueden llegar a alcanzar los 240 kilómetros por hora, y es que es precisamente eso, la velocidad, una de sus partes favoritas, como él mismo asegura: “Me engancho a la velocidad y a la adrenalina. Me divierte ir encima de la moto, frenar, acelerar...”

Para Máximo no ha sido fácil compaginarlo con los estudios. Tiene que seguir yendo a clase, haciendo exámenes. Reconoce que todo se complicó cuando empezó a tener que viajar por las competiciones.“Ya he empezado a viajar un poco más. Enh 2022 era complicado viajar e ir al colegio. Al final me saltaba muchos días de colegio y cuando llegaba no me enteraba de mucho. Luego he tenido la suerte de ir a la UCAM Talent Lab y es un placer estar ahí, me ayudo mucho día a día”.





Su hermana, también una estrella



En este programa le adaptan los trabajos, la forma de aprender, de examinarse... Dice que ha sido un gran cambio y que le permite estar al 100% en su deporte y también es sus estudios y que aunque es un programa exigente está muy motivado y se esfuerza mucho. Y es que viene de una familia de deportistas: “Mi hermana ha sido campeona de España también dos veces. Ella sí que trabaja, tiene que entrenar todos los días, muchas horas y la admiro, me ayuda a coger a mí disciplina”.

Su padres están muy felices y orgullosos. Dicen que les van a apoyar a los dos siempre, pero que no pueden evitar sufrir un poquito cada vez que ven competir a Máximo. Así nos lo reconoce su madre, Begoña: “En casa estamos todos muy orgullosos de lo trabajador que es y lo que ha conseguid. Nos encanta que se estén cumpliendo sus sueños día tras días, carrera tras carrera, y ahí vamos a estar nosotros apoyándoles con la tensión que se vive una carrera”.