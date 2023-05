José Luis Azabal, alcalde de Pinofranquado: "Estoy 100% convencido de que el incendio es intencionado"

El incendio de Extremadura sigue descontrolado y las llamas han arrasado unas 8.500 hectáreas en Las Hurdes y la Sierra de Gata. 700 personas han sido desalojadas por el peligro de las llamas. El fuego se inició hace 48 horas en Pinofranqueado, en la comarca de las Hurdes. Y el viento hizo que se extendiese de forma rápida por el Valle del Árrago. En las últimas horas se han desalojados tres pueblos.

Así, el alcalde de Pinofranquado, José Luis Azabal, ha pasado por los micrófonos de La Linterna para explicar que esperan que las rachas de viento continúen, al menos, hasta el domingo: “Este sábado va a ser igual, dependemos del viento y la cosa pinta mal todavía”, explica a Ángel Expósito.

Y es que el regidor se muestra convencido de que el incendio ha sido provocado: “La verdad es que se ha ido de las manos y hay que puntualizar en el pirómano. Convencido al 100% de que es intencionado: Es evidente sin duda alguna”, asegura tajante Azabal en La Linterna. “De profesión bombero y el fuego salió a las 9:30h, fue ver el incendio y le dije a la consejera: “Begoña, esto pinta mal”. Y así ha sido”, concluye.

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 19/05/2023.- La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) ha comenzado la evacuación preventiva de las localidades de Cadalso, Descargamaría y Robledillo de Gata, en la comarca extremeña de Sierra de Gata, por las complicaciones derivadas del incendio de Pinofranqueado (Cáceres). En la imagen, trabajos nocturnos de los militares de la UME desplegados en la zona para la extinción del incendio. EFE/Ministerio de Defensa *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****









Acostumbrados a los incendios



Esta zona de Las Hurdes se encuentra en la zona norte de Cáceres, en la frontera con la provincia de Salamanca. Es uno de los grandes pulmones verdes de Extremadura con producción de aceituna, de aceite y de cereza. La miel es un producto emblema, es la segunda región en colmenas de España. Lo peor es que los incendios ya han golpeado en bastantes ocasiones esta zona de las Hurdes, como explica el alcalde:

“Todos los veranos los incendios nos acompañan, estamos acostumbrados a vivirlo; la gente mayor nos dice que ya han vivido 7 incendios, aquí lo vemos como una cosa normal”, añade, a la vez que quita importancia a las críticas por no limpiar la zona: “No es que no estuviera limpio es que hay que tener en cuenta que el presupuesto no da para mantener limpia la masa forestal que tenemos”.

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 18/05/2023.- Tres personas observan las llamas del fuego que afecta a la población de Pinofranqueado. La consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha activado el nivel 2 de peligrosidad por el incendio declarado en dicho término municipal solicitando de esta manera el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para la extinción del fuego, que está "descontrolado". EFE/ Eduardo Palomo









500 profesionales luchando contra el fuego



Y es que los vecinos se han quejado de la falta de efectivos, pero en las últimas horas más de 500 profesionales de todos los servicios de emergencias han trabajado sin pausa para extinguir el fuego. Efectivos de Andalucía, Castilla y León, Madrid, la Unidad Militar de Emergencias y hasta efectivos portugueses que tenían previsto llegar esta noche.

Azabal confirma que “entre las dos comarcas deben rondar los 700 vecinos”. “En Hurdes los vecinos están en la Residencia de Estudiando de Caminomorisco. De momento la zona está controlada, los efectivos tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación siguen trabajando”, explica.