Jon Uriarte revela cuál es el apellido vasco más largo que conoce: "El DNI es desplegable"

Deberíamos estar acostumbrados, porque vayamos donde vayamos, nos encontramos una. Si has votado por correo, seguro que has tenido queesperar una larga cola. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, junto al comunicador, Jon Uriarte, han comentado las diferentes situaciones en las que practicamos el deporte nacional, especialmente durante el verano.

Uno de esos lugares que se ha hecho frecuente es la oficina de Correos. Pese a los esfuerzos de la empresa, había ocasiones en las que es imposible agilizarlo. "No quiero pensar cómo lo haréis allí en Bilbao", añadía Expósito.

El periodista vasco ha aprovechado para contar cuál es el apellido vasco más largo que conoce. "El DNI es desplegable", comentaba. Descúbrelo en el siguiente audio.

"No quiero pensar cómo lo haréis allí"

Otro sitio al que se han remontado ha sido la playa. Uriarte ha querido recordar una noticia que dio el mismo Expósito durante la pandemia y que él mismo no se acordaba. Se hacía eco de que las personas que vivían a menos de un kilómetro de la playa, podían ir durante una hora a tomar el sol.



"No solo tenías que hacer cola en tu coche, sino que, además, solo podías estar un ratito. Y nos parecía buena idea", apuntaba el periodista vasco. Cuando recuperamos la normalidad, "salimos en tromba" y la acumulación de gente se convirtió en un verdadero problema.

Sobre todo para Dani Rovira, que en uno de sus monólogos contaba su primera experiencia en una playa nudista, en la que le aparcaron una bici a los dos minutos de tumbarse boca abajo. "Ya no vengo más", exclamó. "Mientras fuera una bici", decía el director de 'La Linterna'. "Si es de montaña, imagínate", se reía Uriarte.

¿Cuánto tiempo perdemos en colas?

Como el verano se nos escapa en esperas, hay quien se ha tomado el tiempo de medirlo y cuantificar cuánto perdemos. El cómico Álex expresaba que "los españoles pasamos 4 años de nuestra vida haciendo cola". En una ocasión, estando en un supermercado, vio a un chaval con unos chicles detrás de una familia que llevaba el carro a rebosar. "Pasa por mi cola que se te pasa la adolescencia", terminaba.

Ante esta pesadez, hay dos tipos de personas. Están los que disfrutan, como esos que "ven un sitio con gente en fila, pensando 'Ahí qué habrá' y se ponen para ver qué dan?", sugería Uriarte. Y otros que no lo soportan, como cuando vamos en el coche en medio de una caravana y "tu copilota, que puede ser copiloto, te dice eso de 'pero la culpa la tienes tú, no te enfades con el de delante'".

"Llámame loco"

Si eres uno de los últimos, probablemente te genere tensión "y no estamos precisamente para tener más de las habituales". Hay cierto perfil que no soporta "ni que se le cuele su padre. Fíjate que a ti te veo que el que se te cuelen no te va a hacer mucha gracia, llámame loco", acusaba de forma jocosa el comunicador. A lo que Expósito reconocía que la paciencia no era su fuerte.

Por último, tenemos los centros de salud, sobre todo esos de las zonas de veraneo. Esas esperas pueden provocar "que te comas la cabeza", como Eva Hache en uno de sus monólogos, en el que empezaba a repasar todos los títulos de la pared y deseaba que pasara rápido. "Por no hablar del susto que te llevas cuando lees las revistas y pone que la Pantoja ha sido madre. Y luego te das cuenta de que es de la época de Paquirrín", concluía.