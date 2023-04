Jon Uriarte desvela cómo es en la intimidad el 'filtrador' del Pentágono: “Normal que no tenga amigos"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, y el colaborador Jon Uriarte han hecho este viernes un retrato del famoso 'filtrador' de los papeles del Pentágono, Jack Texeira, que comparece ante el juez por haber revelado información de Defensa. Además, ambos comunicadores han querido comentar dos aspectos en concreto de la investigación: cómo es el sospechoso en la intimidad, así como el motivo por el cuál han conseguido 'cazarle'.









"El autor de la filtración del Pentágono sobre los papeles secretos de Ucrania obtuvo los documentos de una base militar, eso es lo que se sabe de momento. También que es un joven rarito, racista, aficionado a las redes sociales... Lo que viene siendo un 'bocazas' virtual. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte que es un auténtico 'bocas'", comentaba el director del programa, Ángel Expósito, mientras daba paso a la sección 'He visto luz', que protagoniza Jon Uriarte.





Cómo es el 'filtrador' en la intimnidad



Así, Jon Uriarte aportaba algunos detalles sobre la personalidad de Texeira y cómo es en la intimidad: “dicen que el chaval este tiene 21 años más o menos, ningún amigo. No me extraña, porque lo casca todo, y que lo ha hecho para darse importancia”, apuntaba el comunicador. Así, Expósito bromeaba: “Lo que también parece que es un poco cotilla, porque buscó los datos como ese invitado a tu casa que se pone a cotillearlo todo”.

Según explican ambos, Texeira, el soldado, no sólo se ha enterado de esos documentos, también los ha compartido y, si no se hubiera difundido, no habría pasado nada. "Por cierto, ha dicho Biden, presidente de los Estados Unidos, que la información que ha sido desvelada por este soldado es antigua, pero eso no impide que no vaya a acabar en la cárcel", recuerda uno de los dos comunicadores. "Porque abrir la boca cuando no debes hacerlo siempre tiene sus consecuencias", recuerdan.





Cómo han atrapado al 'filtrador' del Pentágono



Según los propios portavoces del Pentágono, se va a investigar a fondo a este sospechoso por si tuviera más información robada de la base militar, más allá de los documentos sobre la guerra de Ucrania. Pero, ¿cómo han conseguido 'caza' al sospechoso? Lo explica Jon Uriarte. Si quieres saberlo, escucha el siguiente audio.

“Es que dice la investigación que el sospechoso al principio era discreto, pero con el tiempo se empezaron a oler algo raro. Al parecer el chico abrió demasiado la boca para hacer llegar la información a más gente”, comentaba el periodista vasco en COPE. Eso sí, tanto él como Ángel Expósito bromeaban con que, al menos todavía, Texeira no tiene mote este espía, al estilo 'Garganta Profunda', como el del Caso Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon. “El caso es que el Pentágono tiene un problema porque un sólo tipo rarito les ha aireado importantes secretos. Deberían cerrar, por tanto, la boca a sus trabajadores”, concluye.