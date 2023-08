El incidente que vivieron Ángel Expósito y su equipo en un aeropuerto de Colombia: "Corrimos 200 metros"

Solemos asociar el mes de agosto a las vacaciones. Durante el verano solemos aprovechar parahacer algún viaje que, por duración o por responsabilidades, no somos capaces de realizar en el resto del año.

Muchas veces, los trayectos se hacen demasiado largos y las esperas, tediosas. El subdirector de 'La Linterna', Rubén Corral, ha hablado junto con el comunicador, Jon Uriarte, de "ese limbo de la tierra donde el tiempo pasa de una manera diferente",los aeropuertos.

"La última vez que viajé contigo tuve que sacar, como con los niños en la guardería, una cuerda para que todos os agarréis a ella", le recuerda Corral al periodista vasco. "La culpa siempre la tiene Ángel Expósito, que me lía", replica Uriarte. El comunicador y el subdirector de 'La Linterna' recuerdan la odisea que vivieron en un aeropuerto de Colombia. "No he caminado tanto en mi vida", añade el periodista vasco. Descubre la "aventura" que vivieron en el siguiente audio:

Audio





"El día más duro en la vida de una maleta"

Cuando "te pasas la vida en un aeropuerto", uno termina por aprender a "moverse con cierta astucia", como el equipo de 'La Linterna'. Sin embargo, a veces es inevitable una de las actividades más pesadas que puedes hacer en este lugar: facturar. "Si no hay más remedio, pues hacerlo bien para que no sufras tú ni tu maleta", apunta Corral dando paso a un monólogo de Luis Piedrahita en la que la maleta llora al subir a la cinta.

"La última vez, tenía que facturar la maleta de mano, solo permitían las mochilas. ¿Qué hice? Ponerme la maleta en la espalda como si fuera una mochila", revela Uriarte, entre risas. Pese a "romperse la espalda", logró meterla en el avión.

Una habilidad infalible

Hubo una temporada en la que "solo se construían rotondas y aeropuertos". Esto ha provocado que en España los haya muy activos, a la vez que otros "tienen menos vida que un zombie". Como asegura Corral, se han construido para "pasear y grabar películas".

La parte negativa de los aeropuertos es el tiempo que se tarda en pasar el escáner. "Tengo que reconocer que, da igual que sean jóvenes o mayores, de un país y otro, que detecto ya quién va a tardar mucho y quién no por la forma que tiene de poner la maleta en la cinta", afirma el periodista vasco.

Situaciones surrealistas

"A mí siempre me paran, así que detrás de mí no te pongas, ya lo sabes", le avisa el subdirector de 'La Linterna'. Uriarte cree que esto se debe a que "tiene pinta de narcotraficante colombiano". Corral lo achaca a que es "porque en el momento que pasa la maleta por el escáner ven que hay un montón de cables y micrófonos".

Los lugares en los que coincides con un montón de gente siempre deja situaciones pintorescas. Aunque el comunicador lamenta que no todo el mundo es demasiado simpático, admite que "los que están currando allí, viendo la fauna, tiene que ser para no estar muy contento", concluía.