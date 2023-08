Esta es la indemnización que tiene que pagarte la aerolínea si rompe tu maleta: tres meses de plazo

El verano es sinónimo, para muchos, de vacaciones. Ese momento de desconectar, relajarse y viajar. Quizás hace meses que has planificado tu viaje, con toda la ilusión del mundo, para disfrutar de ese lugar que tantas ganas tenías de visitar. Por fin llega la fecha, vas al aeropuerto, facturas tu maleta, y subes al avión. Cuando por fin has llegado, toca recoger tu maleta. Pero por mucho que esperas en la cinta, la maleta no llega o llega dañada. ¿Te suena?

Pues este es el tema que han tratado este martes en 'Herrera en COPE' junto a la experta en finanzasCelia Rubio. Y si estos escenarios que te contábamos te han pasado este verano, tranquilo porque puedes reclamarlo si han pasado menos de 3 meses. No te pierdas el audio que aparece a continuación, para saber cuál es la cantidad máxima que tienen que pagarte si pierden o dañan tu maleta.

Trucos para ahorrarte dinero a la hora de comprar tus vuelos

Algo tan sencillo como cambiar la "VPN". Pero para entender qué es eso y qué pasos debemos seguir, la experta ha querido explicar primero que es una "VPN". "Se trata de una red privada virtual. Digamos que es una manera de navegar por internet, pero teniendo una IP privada", explicaba.

La cuestión es que las compañías aéreas venden los billetes de avión a diferentes precios en función del país de búsqueda. Si ponemos una VPN de un país cuyo nivel adquisitivo es más barato, los vuelos también serán más baratos. Por lo que si contratamos el servicio de una VPN, podemos beneficiarnos de estos trucos, con los que podremos ahorrarnos un poquito en nuestros billetes.

Otra de las cuestiones que los expertos animan a revisar, es el día y la hora en la que compramos nuestros billetes. Y es que en función de qué día de la semana miremos nuestros billetes, nos costarán más o menos dinero. El día que mejores billetes podemos encontrarnos son los martes, en torno a las dos o las tres de la madrugada. También es bueno si miramos los billetes con antelación, mínimo unos 15 días.

Y si nos centramos en los meses que más económicos pueden salirnos, entonces nos tenemos que situar en enero y en febrero. Son meses en los que los vuelos son más baratos, y, por tanto, podemos ahorrarnos algo de dinero. Por lo que si sabemos que en una fecha determinada queremos irnos a un sitio concreto, podemos coger el vuelo con esa antelación y gastarnos menos.

Justo por la otra vertiente, el peor día para comprar un billete de avión es el domingo. Un día que, por otro lado, muchos aprovechan para ojear porque es su día libre y tienen más tiempo para comparar y visitar sitios. Pero si podemos evitarlo, mejor. De esta forma ahorramos un poquito en nuestro vuelo.

Por último, otra recomendación de los expertos es reservar con al menos un mes de antelación los vuelos nacionales, y seis meses antes los vuelos en los que viajemos al extranjero. Rompiendo un poco con el mito de los viajes de última hora. En los que quizás encontremos alguna ganga, pero podemos encontrarnos con billetes realmente caros. Si quieres descubrir otros trucos, no te pierdas la entrevista al completo en el siguiente audio.

Jon Uriarte recuerda los viajes de antes: Con Peret en un 124

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y si pensamos en las vacaciones de antes, quizás te vengan a la mente algún que otro recuerdo yendo al pueblo, con tu familia, a la playa.

Por eso, el colaborador de COPE, Jon Uriarte, ha querido comparar y recordar esos veranos, junto con Rubén Corral. ¿Cómo eran los veranos del ayer y cómo son los de ahora? Uriarte compara todo lo que ha cambiado y los momentos que ya no volverán. No te lo pierdas en el vídeo que aparece a continuación.