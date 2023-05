Ignacio Camacho da la solución para los insultos racistas contra Vinicius en LaLiga: "Tengo una mala noticia"

El periodista y tertuliano de La Linterna, Ignacio Camacho, respondía este lunes a la polémica con los insultos al jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. Así, el colaborador daba una solución drástica para frenar este tipo de ataques en los campos de fútbol de LaLiga, incluso adelantaba que tiene “una mala noticia para los racistas”. Y es que Camacho terminaba estallando en la tertulia de este lunes.

Así, comenzaba comentaba Angela Martialay: “Este problema que se viene repitiendo y que el jugador ha denunciado que le ha ocurrido en diferentes ocasiones, ¿qué solución tiene? Porque me parece que el debate que se está viviendo ahora es muy simplón”, criticaba la tertuliana en La Linterna sobre el enfoque que le está dando algunos medios a la polémica de los insultos. “¿Racismo sí o racismo no?” Hombre, todo el mundo en su sano juicio está en contra a estas alturas del racismo y considera deplorables esos insultos pero, ¿qué solución tiene esto?”, insistía.









La solución de Camacho a los insultos a Vinicius



Así, el colaborador y periodista, Ignacio Camacho, respondía muy claro a la polémica: “Vamos a ver, un señor que llama 'mono' a un negro es un racista, se ponga como se ponga”, replicaba contundente. También tenía palabras para las excusas por parte de algunos sectores valencianistas: “Y no se puede decir que es porque es del equipo contrario porque en el suyo también hay negros. Hombre, por supuesto. Pero la animalización que significa llamar a una persona 'mono' por el color de su piel es un acto de racismo que no tiene justificación ninguna. En el fútbol y en otras partes, hay racismo en la escuela, en el trabajo y en muchos sitios. Y tenemos que ser conscientes de que no es tolerable en una sociedad contemporánea”.

Así, a la pregunta de Martialay sobre cuál sería la solución para los ataques a Vinicius, Camacho era muy tajante. Descúbrelo escuchando el siguiente audio.

Audio









“Tengo una mala noticia”



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También aseguraba Camacho tener “una mala noticia para los aficionados al fútbol racista: el fútbol se está convirtiendo en un deporte de negros, como ocurrió con el baloncesto en Estados Unidos”, comentaba cada vez más encendido el tertuliano. “Si uno se fija la inmensa mayoría de estrellas son negros, y a ver si nos normalizamos un poco. El fútbol no puede ser un espacio al margen de la ética cívica colectiva”, criticbaba.

Y es que lo que más irrita al colaborador de COPE “es la disculpa elíptica con que cada club en el que se produce en el incidente con que “son 4” que “Vinicius es un provocador” que “no es modélico”. Pero estos tíos no le dicen eso, le insultan llamándole 'mono'”, sentenciaba. Un alegato ante el que pocas palabras tenía el director del programa, Ángel Expósito: “Completamente de acuerdo, ¿dónde hay que firmar?”









Por último, Ignacio Camacho ha querido reflejar su argumento con una anécdota del ex entrenador del Valencia CF, el holandés Guus Hidink: “estando en el Valencia, vio una pancarta con una doble esvástica y dijo que su equipo no salía hasta que se retirase”.