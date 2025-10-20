El alegato de Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, a favor del Real Zaragoza, colista en Segunda División: "El fútbol español no puede perder un club como este"

El Real Zaragoza sigue en caída libre. El pasado sábado cayó goleado por 0-5 ante la Cultural Leonesa en el debut de Emilio Larraz al frente del conjunto aragonés.

El zaragozano Emilio Larraz es el vigésimo segundo entrenador de la entidad maña en su penosa travesía por la categoría de plata tras sustituir en el banquillo al cesado Gabi Fernández, y no pudo tener un debut más amargo.

Gabi ha sido destituido por el Real Zaragoza tras nueve jornadas y con el equipo colista.

Tras diez jornadas, el Real Zaragoza es el último en Segunda División con solo una victoria, y otros tres empates, para hacer un total de 6 puntos en este comienzo de temporada.

La salvación la tiene a cinco puntos. Queda mucha liga y muchos partidos por delante, pero la situación no es nada buena para el conjunto aragonés.

Los jugadores de la Cultural celebran uno de los goles ante el Zaragoza

Y todo también marcado por la situación de obras que se están realizando en el Estadio de La Romareda y que ha provocado que el club construya un estadio portátil para jugar esta temporada.

juanma castaño

Esta mañana, en el tradicional comentario con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', Juanma Castaño ha lanzado un alegato en favor del Real Zaragoza "en esta semana de Clásico, en esta semana de Champions".

"Ponemos sobre la mesa también la situación del Real Zaragoza, muy sorprendente. Perdió un partido muy accidentado el sábado 0-5 con la Cultural Leonesa. Es último en Segunda División, está a cinco puntos de la salvación. Estamos hablando de una las ciudades más importantes de España y de un club histórico. ¿Qué le pasa al Real Zaragoza? Está buscando entrenador y es una trituradora absoluta de jugadores y de entrenadores. Desde luego, digno de análisis, el fútbol español no puede perder un club como el Real Zaragoza", apuntó el director y presentador de El Partidazo de COPE.

Y lo peor del Real Zaragoza puede estar por venir ya que ahora tiene por delante dos encuentros muy complicados. Por un lado, visita a un Sporting que desde la llegada de Borja Jiménez lleva seis puntos de seis posibles. Este partido se jugará en Gijón el domingo 26. Una semana más tarde, el día 2 de noviembre, será el Deportivo quién visite al Zaragoza. Un Dépor que está en la zona alta de la tabla en Segunda División.