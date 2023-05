La reacción de Manolo Lama contra los insultos racistas a Vinicius: "¿Qué debemos hacer?"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza en Tiempo de Análisis la polémica de Mestalla que ha empañado la victoria del Valencia en su búsqueda de la salvación. Vinicius detuvo el partido cerca del minuto 70 tras escuchar cánticos o gritos racistas desde la grada del estadio valencianista y no es la primera vez que ocurre en esta temporada.

"Lamentablemente 'La Úndecima' ganada por el Real Madrid de baloncesto hoy ha quedado empañada por lo que ha ocurrido en Mestalla. Por favor, no se pongan ustedes en un lado o en otro; no traten de ver todo bueno en un sitio y malo en otro. Hay cosas que son lamentables como los insultos a Vinicius, condenables y lamentables, que hay que acabar con ellos. Y también hay que empezar a decir que Vinicius es un futbolista que está permanentemente metido en todos los jaleos. ¿Qué debemos hacer? Pues vamos por partes:

Primero. Hay que acabar con esos macarras y salvajes que van a los campos de fútbol a insultar. LaLiga y los jueces deben ser duros con ellos y no permitirles que vuelvan a entrar a un terreno de juego.

Segundo. No mezclemos una afición compelta con un grupo de aficionados en concreto. Hoy Ancelotti se ha equivocado de manera grave diciendo que toda Mestalla gritaba 'mono, mono...', cuando realmente lo que decía era 'malo, malo...'.

Tercera cuestión. Vinicius es un jugador excepcional y hoy no le han hecho las faltas que acostumbras y reclama. Hoy le han insultado y ahí se arma de razón. Pero no se nos debe olvidar que Vinicius en la primera y en la segunda parte ha fatltado al respeto de compañeros de profesión. Señalándoles 'A Seggunda' con gestos. Y eso no habla bien de él, porque toda la razón que tiene cuando le insultan de manera racista posiblemente también la pierda.

Y un detalle para la reflexión: ¿a cuántos campos ha ido Vinicius donde no ha tenido problemas? ¿Por qué el Real Madrid no se adhiere a las denuncias de LaLiga? ¿Por qué Vinicius no fue cuando LaLiga le invitó para buscar una solución?

Y última...En España hay racistas, seguro. ¿Pero hay algún país del mundo donde no los haya? Yo desafortunadamente lo desconozco. Aquí hay que perseguir a los racistas, pero no todos los que vivimos en este país somos racistas. Apúntatelo Vinicius".

Localizado dos sopechosos

El Valencia ha localizado a dos seguidores sospechosos de haber proferido insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinicius, según confirmaron fuentes del club.



En el minuto 73 del choque, el jugador se dirigió a un sector de la grada y avisó a la Policía de que un seguidor habría proferidos esos insultos. En el acta del choque, el colegiado De Burgos Bengoetxea apuntó que le habría llamado “mono” repetidamente.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad, el Valencia ha localizado a dos seguidores de esos insultos racistas y ha trasladado esa información a La Liga.



El club de Mestalla confirmó además su intención de ir “hasta el final” contra esos seguidores si se confirman los hechos.

Cánticos reflejados en el acta del árbitro

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco) recogió en el acta del partido entre Real Madrid y Valencia que "un espectador" gritó al brasileño Vinícius Junior "mono, mono" y que por ello activó el protocolo de racismo.



"En el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", escribió el árbitro.

????¡EL NUEVO ACTA del @valenciacf - @realmadrid!



??"Un espectador se dirigió a @vinijr gritándole «mono, mono» por lo que se activó el protocolo de racismo".#ValenciaRealMadridpic.twitter.com/BzYN2Mc3jE — Tiempo de Juego (@tjcope) May 21, 2023

Además, señaló que activó el protocolo de lanzamiento de objetos después de que en esa misma zona cayeran "varios objetos" en el área del Real Madrid.



Por otro lado, de Burgos Bengoetxea explicó la decisión de expulsar a Vinícius junior en el séptimo minuto de añadido de la segunda mitad tras la revisión por parte del VAR.



"De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido", señaló.



Una tangana en la que 'Vini' reclamó a Yunus Musah que retrasara la reanudación del juego tras retener el balón antes de un saque de esquina, tras lo que el guardameta georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili fue a por el brasileño para increparle el gesto.



Tras esto, Hugo Duro agarró del cuello a Vinícius, quien, tras librarse de ello, golpeó con el brazo en la cara al delantero del Valencia; lo que provocó su expulsión.