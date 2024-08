La historia del padre Gonzalo tras años ayudando en las 'colas del hambre': "Para mí son colas de esperanza"

"La economía no va como una moto, va como un cohete". Estas fueron las palabras de Pedro Sánchez hace unas semanas. Tanto él como su gobierno son unos completos expertos en esto. Es cierto que el paro ha descendido, pero España sigue siendo el país con más desempleo de la Unión Europea y la OCDE, además de doblar el paro juvenil. El porcentaje de población que se encuentra actualmente en riesgo de pobreza ha subido hasta el 26%.

Pero las personas que en él se incluyen no siempre han vivido esta situación. Es el caso de Antonio, que pasó de tener un trabajo estable a terminar por vivir en la calle. Ahora le ayudan los servicios sociales y recibe una paga para poder sobrevivir. No es el único. Muchos otros han sufrido la inflación y la subida del precio de la energía que, tal y como comentaba Carlos Susías, un trabajador de la Red Europea Contra la Pobreza, "no afecta por igual a todas las familias".





¿A qué cantidad asciende el número de productos que se dan al mes?

Ayudando solo pueden estar las personas que tienen una determinada vocación como, por ejemplo, el invitado de hoy en 'La Linterna'.El sacerdote Gonzalo Ruipérez Aranda es el responsable de la parroquia San Juan de Dios en la Unidad Vecinal de Absorción de Vallecas, una zona que realoja a las familias que lo necesitan. Reconocía a Jorge Bustos que existen otras necesidades aparte de la comida, como pueden ser los artículos de primera necesidad, los cuales "privan de lo otro".

Dos mujeres sujetan prendas de vestir durante la entrega de ropa de abrigo y zapatos nuevos a niños vulnerables, a 24 de febrero de 2023, en Madrid (España). Más de 200 niños de las â??colas del hambreâ??, de diferentes nacionalidades, entre los que se encuentran ucranianos, han recibido por parte de la Fundación Madrina ropa de abrigo y zapatos. Esta donación está enmarcada en la campaña de invierno â??Niños sin fríoâ??.





Durante la pandemia, su centro llegó a repartir hasta 80 toneladas de productos al mes, una cifra que, afortunadamente, "se ha visto reducida". Y es que cada vez es menos la posibilidad que tienen de dar. En estos momentos se sienten orgullosos al alcanzar los "20.000-25.000 kg al mes".

¿Ha cambiado el perfil de las personas que necesitan ayuda?

A pesar de ello, son muchas las personas que allí acuden, lo que hace que cada día sea "como una ola, a veces hay marea baja o marea alta", relataba. Considera que este aumento puede deberse a "esas necesidades que se han ido creando en estas sociedades modernas", que también provoque cambios.

Ayudar a todos no podría ser posible sin la ayuda de varios equipos, quienes ven a ciudadanos que antes podían adquirir ciertos artículos y ahora no son capaces de llegar a fin de mes. Esta situación hace que las "colas del hambre" crezcan, aunque el prefiere denominarlas "de necesidad o esperanza", pues "hay gente que sufre una necesidad peor que el hambre".

Ante esto, no queda más remedio que ayudar. Gonzalo ponía a disposición de los oyentes su propio telefóno, además de animarles a que se metan en la página web de su parroquia, donde pueden hacer cualquier tipo de aportación, no solo de dinero, al que considera "el menor de los bienes y el menor de los males". Es la recuperación de la dignidad de la persona lo que "puede hacer posible que todo sea un milagro", finalizaba.