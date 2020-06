La Guía del Ahorrador de Banca March

Estos días seguimos hablando del plan de recuperación de la Unión Europea y cómo debe diseñarse, sobre todo en lo que afecta a nuestro país. Un tema que abordamos en la Guía del Ahorrador, las Soluciones de Banca March. Hablamos con Hablamos con Juan Manuel Soto, Presidente de March Ásset Mánachment, gestora de I-I-C del Grupo Banca March.

"Algo que todos hemos de hablar de ello pero no se toman medidas son las “canas”: la población de más de 55 años. Esta comisión que se ha creado para la reconstrucción tiene que tener en cuenta dos cosas, el talento de “las canas” y su economía. Qué es el talento de este grupo, incluye la población de 55 y 70 años, que ahora mismo son uno de cada cinco españoles pero en 2040 seremos uno de cada tres. Hay dos datos curioso y contradictorios. A final de 2019 había más de 500 mil parados de más de 55 años. Un 16% del total. Pero según varios estudios, el año pasado en España un 40% de los procesos de selección no pudieron cerrarse por falta de candidatos cualificados. Y unos 200 mil puestos de trabajo se quedaron sin cubrir. Esto significa que se discrimina a estas personas por su edad. Tenemos preconcepciones sobre su capacidad que no son ciertas y además no existen normas ni políticas que lo impidan. La Unión Europea ha pedido que se aprueben pero de momento no se ha hecho nada. La economía de las canas que aquí incluye a todo lo relacionado con la parte económica, es un concepto reconocido por la comisión europea como una de sus prioridades para el desarrollo económico y demográfico. Esta población es hoy una cuarta parte del PIB europeo, pero llegará a ser un tercio en diez años. Hablamos de personas que poseen una capacidad adquisitiva superior a la media y que representan más del 40% del consumo mundial y esto crece cada año. La economía de las canas ofrece a españa una oportunidad también muy grande porque somos destino de turismo y jubilación de muchos europeos y eso nos abrirá oportunidad ens escotes como la sanidad la dependencia, el ocio la movilidad y sobre todo la parte de asesoramiento como el ahorro. Si no tenemos en cuenta a las “canas” y las involucramos en la recuperación, no nos va a ir bien".