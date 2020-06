La Guía del Ahorrador de Banca March

Parece que los mercados se animan por los avances que se perciben desde Europa hacia ese esperado gran fondo de reconstrucción queremos abrir un tiempo de diálogo para descubrir cómo hacer crecer nuestros ahorros con la Guía del Ahorrador, las Soluciones de Banca March. Hoy nos acompaña Joan Bonet, Director de Estrategia de Mercados de Banca March. ¿Significa esto que los países del Norte han dado su brazo a torcer?

“Aunque todavía no es deditio parece que sí que la situación es suficiente grave y las cosas están cambiando, con la medida del Banco Central Europeo se confirma que las compras de activos serán 600 mil millones de euros más. Esto lo que implica es continuar asegurando que los miembros de la Unión Monetaria y en especial los países periféricos puedan seguir emitiendo deuda a tipos bajos para financiar su déficit durante un año más al menos. Mañana publicamos en Banca March una nota que hemos titulado “Fondo de reconstrucción: La Rendición de Breda” donde trazamos una analogía que existe entre la negociación que existe en el rescate de los países de Europa y la victoria de los tercios españoles de Felipe IV. Eso quiere decir que empezamos a ganar pero tenemos que ser conscientes. El fondo de reconstrucción, aunque es un borrador, en primer lugar tiene que ser ratificado por países como Holanda, Suecia o Dinamarca. Lo que pensamos nosotros es que esta vez sí que es diferente porque por ejemplo Alemania ya ha dado el visto bueno para realizar subvenciones a fondo perdido. En la próxima cumbre de jefes de estado es posible que se recorte el importe del fondo pero esta vez sí que nos van a ayudar. Lo importante no es ganar la batalla, sino la guerra. Para salir del bache del coronavirus no basta solo con la solidaridad del norte. Tenemos que tener una estrategia clara y definida para la reconstrucción e invertir pensando en el largo plazo y nos enfrentamos a una gran oportunidad".

"En el caso del fondo de reconstrucción. estas ayudas no serán rápidas, primero se tienen que aprobar por los jefes del estado, la validación del parlamento europeo, de los estados miembros, como pronto llegará a principios del próximo año. La mitad de la ayuda a fondo perdido llegaría entre 2023 y 2024 .Esto en el fondo es una forma de asegurar que habrá condicionalidad y que las ayudas no serán a cambio de nada, tendrán que hacerse reformas y cumplirse objetivos. El plan está claramente enfocado a la nueva generación. Como mínimo una cuarta parte irá destinado a economía verde y a digitalización”.