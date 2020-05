La Guía del Ahorrador de la banca March

Lo hacemos con Juan Manuel Soto, Presidente de March Ásset Mánachment, gestora de I-I-C del Grupo Banca March. Ya conocemos las fases para la "desescalada" y le hemos preguntado sobre las perspectivas para la recuperación de la economía española en 2020.



"Las previsiones de los diferentes organismos ya las conocemos y no son halagüeñas. Estas previsiones incluyen en su escenario base tres premisas: que la economía comience a recuperar cierto grado de actividad durante este segundo trimestre, que nuestro PIB ya crece durante el tercero y que la mayoría de sectores alcanza un nivel de actividad a nivel de 2020 cercanos a los niveles precrisis y esto no parece fácil. Es indudable que para poder reactivar nuestra economía vamos a necesitar ayuda europea. Una parte importante se va a destinar a gasto social para poder ayudar a personas y familias que lo van a necesitar en el corte y medio plazo. Pero tan importante o más es diseñar un plan de reactivación que fomente la inversión y permita crear empleo lo antes posible, algo que a día de hoy no se está llevando a cabo.

Quiero compartir dos ideas. Por un lado se podría crear como se ha hecho en Italia un comité de expertos independientes para liderar la reconstrucción. En este comité podría estar representado por empresarios, sindicatos, autónomos y otra serie de personas de prestigio que aporten conocimiento y experiencia. El objetivo de este comité sería diseñar un plan a largo plazo para la economía española y nos permitiría ir a Bruselas a negociar las ayudas de otra forma, presentando soluciones concretas.

En segundo lugar, no podemos dejar de hablar que a España se le presenta una oportunidad histórica. Esta crisis va a cambiar el mapa de la industria mundial y cómo se organiza. Occidente va a buscar reducir su independencia de Asia para fabricar y quiere tener alternativas. Aquí España cuenta con una serie de ventajas para ser protagonista. Tenemos mano de obra cualificada, es probable que se produzca un ajuste de salarios que nos haga más competitivos

y podemos presumir de tener una gran experiencia en sectores como la automoción y las energías renovables. Hemos ido aumentando la inversión en I+D y por último contamos con una buena reputación ante los inversores internacionales".