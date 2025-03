Gemma Juncá, directora de marketing y marca de Iberia: "Nos dedicamos a conectar personas"

España y Argentina siempre han sido dos países con multitud de aspectos en común, como las costumbres y el idioma. Y el equipo de La Linterna es testigo de ello en el nuevo Espacio Iberia que estará en Buenos Aires hasta el 25 de abril. Y es que la capital argentina tiene algo especial para Iberia, pues fue la primera ruta con la que la compañía cruzó el charco.

Gemma Juncá, directora de marketing y marca de Iberia afirma que este Espacio Iberia, pretende acercar la experiencia de Iberia. Pero no solo la parte más obvia, que es el avión metido dentro de una tienda y probar las butacas y entender cómo se vuela con Iberia, sino traer todo ese ADN que Iberia trae en la mochila cuando viene a Latinoamérica, la cultura, la gastronomía, y la afinidad con Latinoamérica.

Entrevista de Ángel Expósito con Gemma Juncá

Además, este Espacio Iberia, también trae la historia de la compañía. “La primera vez que hicimos Espacio Iberia en Madrid, pensamos que a quién no le gustaría recorrer la historia de la moda española a través de todos los diseñadores con los que hemos colaborado y vestirte de Pertegaz en los 60, 70, y de Caral en los 80, o ponerte el traje blanco, imagínate a un TCP con un traje blanco que se hacía en 1947 con la tela de los paracaídas del ejército que luego no se podía volver a utilizar, con eso se diseñaban los uniformes”, dice Gemma.

En este espacio Iberia se puede hacer prácticamente de todo. Hay un simulador para comprobar cómo es aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, hay una exposición de los trajes históricos de las azafatas, la gente se los prueba constantemente, hay una demostración de la comida a bordo, las distintas clases del avión que vuela Argentina. Y es que la gastronomía es algo fundamental en un país como el nuestro y para una aerolínea como Iberia.

Hugo Muñoz, es el chef de este Espacio Iberia. Él, nada más aterrizar, se ha ido al mercado con Dolly Irigoyen, famosa cocinera argentina, para coger los ingredientes necesarios y empezar a crear. El menú una Gyoza, una empanada, argentina, japonesa, española. Pero también va a haber charlas. “Hago una charla el jueves con Dolly, con Lele Cristóbal. El sábado cocinamos con Dolly Rigoyen, aquí vamos a hacer, como digo, una empanada, que ya es algo muy icónico en Argentina, y vamos a llevarla a Japón con el guiño de la Gyoza, con una hoja de siso y alguna cosa más”, decía Muñoz.

Nekane Fernández entrevista a Hugo Muñoz

“Yo creo que la mezcla perfecta empieza abriendo un buen vino de Mendoza y el vino que se hace ese pegamento que lo una todo. Y he de decir que al final tiene mucho sentido su producto y su materia prima y además ellos son muy buenos en esto ya que a veces tienen problemas según qué modos de abastecerse les hace muy talentosos porque ellos aquí hacen su prueba en miso. Yo vengo aquí y aprendo mucho de ellos”, afirmaba el chef.

Para Iberia, el mercado latinoamericano, es su mercado natural. “Nos dedicamos a conectar personas, pero es que además con este mercado tenemos un vehículo fantástico, que es el idioma, que es el lenguaje español. Es un tesoro. En Iberia, desde luego, intentamos hacer gala de ello. Cuando tú te subes a un avión de Iberia y te sientas, ves una pantalla delante que dice... ¡Hola!, que es una manera muy nuestra de saludar. Para nosotros, el idioma es una muy buena puerta de entrada a Europa”, remarcaba Gemma.

Otro factor importante para una empresa como Iberia es el como se ve a la compañía desde fuera, a lo que Gemma decía que “hay dos cosas que me encantan, una que Iberia, siendo una compañía en permanente transformación, potenciando la experiencia digital, queriendo ser muy competitiva, no pierde su ADN, y a mí cada vez que un cliente, muchas veces españoles que estamos viviendo fuera, y que vuelves a casa y pones el pie en un avión de Iberia y dices, ya estoy un poco en casa. El no haber perdido esa sensación de que estoy en suelo español, me dicen hola, me siento en casa”.