García-Page: "Lo que peor ha hecho el Gobierno es callarse cosas que los ciudadanos deben saber de sus socios"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, analizaba este jueves la actualidad política y el comienzo de la carrera electoral de mayo en La Linterna. Aseguraba a Ángel Expósito el líder regional socialista que lo que más le ha molestado “y lo que peor ha hecho es callarse por responsabilidad muchas de las cosas que los ciudadanos deberían conocer de algunos socios”.

Así, el presidente castellanomanchego se ha referido directamente a las consecuencias de la Ley del 'Sólo sí es sí': “Lo que hay detrás de algunos movimientos o sinrazones, como en relación al 'Si es si'. Es evidente a estas alturas que quienes han creado la ley no tienen capacidad para ninguna autocrítica, y eso nos lleva a no estar al cabo de la calle. Están tragando de todo, muchos sapos, y esto tiene un punto de bueno, pero también de temeridad”, comentaba en COPE García-Page, que celebra este jueves los 40 años del Estatuto de Autonomía de la región.









“Cuántas cosas se han hecho en nuestra región de no existir la autonomía. Las autonomías han sido un acelerador de proceso y de avance”, valora. “Si algún chico alemán, francés o norteamericano le encargaran hacer en 7 días un máster de la historia de Europa, Toledo es una síntesis perfecta de lo que ha pasado”.





García-Page y el 'Caso Mediador'



También se ha querido referir García-Page en La Linterna a las consecuencias para su partido, sobre todo a las puertas de unas elecciones, de las informaciones sobre el Tito Berni, ex diputado socialista, y el caso Mediador. “Es llamativo, hay cosas que entran en la gente, son de bulto y no llegan a la calle, y otras son tan chapuzas que muchos las entienden. Yo me he encontrado a dos espontáneos que me han llamado putero, el daño es evidente. Aunque nadie le echara la culpa al gobierno de lo de este hombre, que no se hable de lo que está haciendo en positivo, el gobierno ya hace daño”, asegura en La Linterna.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, sobre las expectativas socialistas para mayo y la diferencia con las generales el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que, “la gente vota con bisturí”. De hecho, ha usado un ejemplo claro: “Tras la dimisión de Borrell fuimos a las municipales y autonómicas y el PSOE salió mucho mejor de lo esperado y Almunia decidió presentarse a las primarias. A los 10 meses Aznar le sacó 2 millones de votos.