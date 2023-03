García-Page desvela a Expósito cuál es el único ministro de Podemos que no ve "desleal": "Más responsable"

Emiliano García-Page fue el protagonista de este jueves en 'La Linterna' de COPE. El barón socialista no es ajeno a la tensión en la coalición de Gobierno en la que su partido ha encontrado en este tramo final de la legislatura una china en su zapato con las ministras de Podemos. Es por lo que Carmelo Encinas, colaborador habitual del programa, le preguntó por su relación con este partido en la anterior legislatura en Castilla - La Mancha y si él "sacaría del Gobierno a sus socios o aguantaría hasta el final de la legislatura para no transmitir la sensación de que la coalición fracasa".

Para García-Page, "la palabra socio es demasiado generosa" y cree que "están de inquilinos". "Yo creo que no tienen un comportamiento leal", remarca el presidente de la comunidad autónoma. Pero, de esa forma de comportarse, el barón del PSOE descuenta a una ministra: "Yolanda Díaz". "Me parece que tiene un comportamiento más institucional y más responsable, se puede coincidir o no con ella". El mandatario socialista reflexiona que "está a un cuarto de hora de que, en vez de crearle problemas a Pedro Sánchez, se los va a crear a Podemos".

?? Ángel Expósito entrevista a Emiliano García-Page presidente de @gobjccm en @linternacope



?? "Lo que peor ha hecho es callarse por responsabilidad muchas de las cosas que los ciudadanos deberían conocer de algunos socios" https://t.co/LHV4UVaWSO — COPE (@COPE) March 16, 2023

"Estoy convencido de que el objetivo es romper el espinazo, políticamente hablando", sentencia García-Page sobre esa tensión que también está emergiendo entre la líder de la nueva plataforma Sumar y los miembros de Unidas Podemos. Regresando a ese "comportamiento desleal" de los socios de Gobierno del PSOE, el líder castellano-manchego explica que él, "sin Podemos", en un momento determinado les hicieron "la vida imposible". "Yo les dejé las cosas muy claras desde el primer día", señala el socialista, y les dijo: "Primero gobernamos, pero aquí el presidente soy".

Respecto a la pregunta de Carmelo Encinas, García-Page señala que "ahora mismo, con la encrucijada en la que está la situación política en España con elecciones municipales autonómicas", considera que "hasta que no pasen ya de entrada es imposible hacer ningún otro movimiento porque sería un impacto inmediato". De esta manera, "nos estamos yendo al verano". ¿Qué sucede durante el período estival? "Empieza ya el mandato de España en la Unión Europea".

¿Habrá cambios?

"A lo mejor alguien pensará que es una cosa distante, que no tiene importancia, pero yo creo que es de esos momentos en los que un país tiene que dar el do de pecho, tiene que quedar bien y tiene que hacer bien las cosas", recalca García-Page. Para el presidente castellano-manchego, "los de Podemos saben que al Gobierno la parte que le preocupa es el conjunto" porque "hay algunos ministros que gobiernan para los suyos, pero hay que gobernar para los que te votan y para los que no". "Eso es algo que no todo el mundo le gusta hacer o no sabe hacer y la realidad es que es tan importante", destaca.

García-Page finaliza con una reflexión: "El reto del semestre que tiene que presidir España, que no se me antoja nada fácil, es poder romper nada. Yo creo que ese objetivo está por delante de cualquier coyuntura política, de manera que no preveo que vaya a haber ningún tipo de cambio ni oscilación hasta la convocatoria electoral".