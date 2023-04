Fernández-Pacheco responde a Sánchez: "La ley de Doñana viene a solucionar un problema que ellos crearon"

Hoy, Pedro Sánchez se ha preguntado qué más necesita la derecha andaluza para "reconocer el error" y frenar el "atropello" en el Parque Nacional Doñana asegurando que el Gobierno va a salvar este paraje natural porque es patrimonio de Andalucía, de España y de Europa. "¿A qué tanta soberbia, por qué no reconocen el error?", ha señalado el presidente en referencia a la iniciativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno que persigue ampliar la zona regable en la corona norte del parque.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal,consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, ha reaccionado en La Linterna de COPE a estos comentarios del presidente del Gobierno: “Estamos asistiendo todos perplejos, aquí en Andalucía, a una sarta de mentiras, bulos y descalificaciones por parte de Sánchez y los representantes del PSOE por una propuesta que viene a solucionar un problema que ellos crearon y que jamás solucionaron”.

El PP y Vox, con el aval del Gobierno andaluz, han dado luz verde en el Parlamento regional a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana. El portavoz del Gobierno andaluz advierte que “la primera de las mentiras es que esta proposición de ley viene a dañar Doñana, es rotundamente falso. Se trata de una proposición de ley que siempre habla de aguas superficiales, una vez que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con su compromiso con Huelva con la infraestructura que la ley del trasvase del 2028 preveía y que no se ha ejecutado”.

El Gobierno central acusa a la Junta de buscar rédito electoral, pero hasta alcaldes socialistas de la zona están a favor de este proyecto. ¿Qué busca el PSOE oponiéndose a ello?: “La historia se remonta desde el año 2014, donde fue el último Plan de Ordenación de aquella comarca. Desde entonces hay una serie de agricultores que están pasando por una injusticia que es reconocida por todo el mundo. Ellos o no han sabido o no han querido dar respuesta”, explica Fernández-Pacheco, asegurando que ha hecho todo lo posible por solucionar el problema sin obtener respuesta por parte del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. “Aquí no hay rédito político en esta iniciativa, lo que hay es búsqueda de soluciones. Electoralismo el que están haciendo ellos saliendo en tromba a insultar al presidente de la Junta de Andalucía, llamándole acosador y señorito, y con una soberbia impropia de un presidente del Gobierno y de cualquiera que cobre un sueldo público”.

Ángel Expósito ha querido saber si los agricultores de la periferia del Parque de Doñana van a tener agua para regar. El portavoz del Gobierno andaluz habla claro: “Lo cierto es que las obras del trasvase están comprometidas por ley desde el año 2018. Huelva es la provincia con las mayores reservas hídricas de Andalucía, la media de los embalses de Huelva supera el 50 %. Una vez que las infraestructuras se hagan, y siempre que existan excedentarios de agua, ¿por qué no lo van a tener? La conservación del medio ambiente tiene que ser compatible con el desarrollo sostenible porque no podemos despoblar Huelva”.

¿Podría haber sanciones por parte de la Unión Europea?

Sobre la posibilidad de que la Unión Europea multe a España si se legalizan más regadíos, el consejero andaluz dice estar convencido “de que la sentencia que ya pesa sobre el Reino de España por la gestión de Doñana y su entorno hay que respetarla” y sostiene que esta proposición de ley “en absoluto la vulnera”.

“La preocupación que manifiesta la comisión europea obedece a la cantidad de disparates que está diciendo la vicepresidenta para la Transición Ecológica. Si yo fuera comisario de Medio Ambiente y escuchara a la ministra decir lo que dice, yo también me preocuparía. Eso es lo que han hecho, pedir explicaciones acerca de qué está sucediendo”, explica.

Ramón cuenta que, a principios de mayo, viajarán a Bruselas para dar explicaciones, aunque lamenta que no se pueda mostrar una imagen de unidad: “Doñana no se merece el espectáculo bochornoso que está dando el PSOE, pero no podemos dialogar si una de las partes no quiere. Estamos absolutamente convencidos que no hay ningún riesgo en cuanto a sanciones de la Unión Europea”.