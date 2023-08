Feriantes, orquestas y tradición en las calles: así celebran los pueblos sus fiestas patronales

Durante los meses de agosto y septiembre, gran parte de los pueblos de España celebran sus fiestas patronales. Es el momento en el que todos sus habitantes vuelven a sus orígenes para disfrutar todos juntos de sus tradiciones.

Aunque cada municipio tiene su propia costumbre, hay elementos que se repiten: las atracciones llenan los lugares destinados a los recintos feriales, el olor a churros se cuela por las ventanas de los vecinos a las primeras horas de la mañana ylas orquestas pasan horas en las carreteras durante estos meses para realizar sus espectáculos.

Superarse cada año

Todos los años pueden parecer lo mismo. Pero, pese a ser actividades similares, no dejan de necesitar una organización. No es tarea fácil, no solo por cuadrar todo lo necesario, sino por la presión que tienen por parte de los vecinos, que quieren las mejores fiestas posibles.

Para explicar cómo funciona, ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' la regidora de las fiestas de Benifayó, Mercedes Añó. Este pueblo valenciano de 11 mil habitantes arranca sus fiestas el cuatro de agosto y se extienden hasta el 22. "Podemos estar una semana antes, el 29 de julio es la cena de quintas y es el día que prácticamente es cuando explota", dice.

Este pueblo también está encargado de 5 fallas, por lo que empiezan a tratar de coordinar sus fiestas después de su quema durante "toda la semana, todos los días". Este viernes tiene lugar la cena popular, en la que participan más de 1.300 personas. Para ella está contratada una orquesta para disfrute de todo el pueblo.

Toda una vida como feriantes

Además de los actos que agendan las instituciones, los puestos y atracciones llenan las calles de los municipios, como la de Ángel Fernández. Este madrileño comenzó en el oficio por sus abuelos, que empezaron con "una pequeña tómbola".

"Nací en la feria, mi padre nació en la feria y por mi abuelo es por lo que hoy en día yo sigo siendo feriante", revela. Al año recorre 25 pueblos diferentes con su simulador, una atracción que permite que toda la familia disfrute.

Entre los feriantes suele haber bastante "armonía". Así lo ha expresado Juan Paz, que regenta una tómbola, mientras que su mujer lleva un puesto de churros.

Recorrer media España en un mes

Son muchos los municipios que recorren a lo largo del verano. Pero, cuando cae la noche, los que se llevan toda la atención son las orquestas. Una de las "más importantes de nuestro país" es 'Panorama'. Este grupo gallego lleva tocando más de 30 años, adaptando su repertorio a los gustos musicales de la época.

Uno de sus cantantes, Diego Moreira, ha desvelado que recorren una media de 200 kilómetros durante estas semanas finales de agosto y las primeras de septiembre. Además, durante los ocho meses que están de gira, realizan unas 160 actuaciones.

Llegan al pueblo en el mismo día, hacen la prueba de sonido, su show y se van a descansar. Así lo hacen "prácticamente a diario, excepto un par de días o 3" al mes, en los que descansan.

Ha concluido apuntando que no le molesta que la gente les pidan canciones porque "se deben al público" y quieren que estén contentos, atreviéndose a cantar "a capela" si no la tienen incluida en su espectáculo.