Salobre Hotel Resort and Serenity: el hotel de Gran Canaria que enseña a dormir con ciencia

En un enclave privilegiado del sur de Gran Canaria, el hotel Salobre Hotel Resort and Serenity ha lanzado una iniciativa pionera para mejorar la calidad del descanso.

Durante el programa 'Fin de Semana' de COPE, la directora de marketing y ventas del Grupo SATOCAN, Mélanie Lebourgeois, ha explicado a Cristina López Schlichting los detalles del programa Tempo, una experiencia que busca ofrecer "algo más" que unas simples vacaciones, centrándose en el sueño consciente y la salud integral.

Un programa basado en la ciencia

El programa Tempo ha sido desarrollado en colaboración con Hospitales San Roque y se basa en la ciencia para dar respuesta a una necesidad creciente post-pandemia. Lebourgeois ha destacado que "dormir bien, te ayuda a mejorar tu defensa, tu inmunidad, te mejora la salud del corazón también". Para ello, se utiliza un actígrafo, un dispositivo similar a un smartwatch que el huésped lleva en la muñeca durante su estancia para medir los patrones de sueño.

Con los datos recogidos, una doctora realiza un seguimiento exhaustivo y ofrece pautas personalizadas sobre alimentación, actividad física y horarios. El éxito de la iniciativa ya es visible, según Lebourgeois, quien ha contado que el primer cliente "repite ya este año" y "ha notado muchas mejoras en sus patrones del sueño" gracias a las indicaciones recibidas.

Serenidad en cada rincón

El diseño del resort, con 300 habitaciones, siete piscinas y dos campos de golf, está pensado para garantizar la intimidad y el relax a pesar de su tamaño. Se trata de una distribución que evita las aglomeraciones y permite que cada huésped encuentre su propio espacio. "Aquí no hay pelea de hamaca, cada 1 tiene su hamaca", ha asegurado la directora de marketing.

Las habitaciones están equipadas con tecnología y elementos pensados para optimizar el descanso nocturno. Entre ellos se incluyen purificadores de aire, una completa carta de almohadas, infusiones relajantes y una esencia de lavanda.

Destaca la lámpara inteligente Rofty, que emite una luz roja para ayudar a conciliar el sueño, y un despertador que ofrece sonidos, meditaciones y cuentos para dormir.

Gastronomía y estrellas para un descanso completo

La gastronomía también juega un papel fundamental en el programa. El bufet del hotel cuenta con etiquetas específicas "Tempo" que recomiendan alimentos para tener energía por la mañana o para facilitar la calma por la noche, como postres sin azúcar o platos bajos en hidratos. "Te recomendamos 3, 4 platitos por la noche para que puedas cenar", ha señalado Lebourgeois.

Además, el hotel es un destino Starlight, lo que garantiza una nula contaminación lumínica y una calidad de cielo excepcional para la observación de estrellas. Periódicamente, un astrónomo visita el resort con un telescopio para guiar a los huéspedes en la contemplación del cielo nocturno, una de las señas de identidad de las Islas Canarias.