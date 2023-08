Las orquestas de las fiestas de los pueblos, en peligro de extinción: "Las reglas han cambiado"

Ayer, 15 agosto, fue festivo en muchos pueblos, festivo que se une a las fiestas de muchos pueblos del territorio español. En este tipo de festividades se celebran multitud de verbenas que amenizan las orquestas, que sé los veranos viajando por los pueblos tocando música muy variada en sus actuaciones, porque hay que tocar música para todo el mundo. Durante la pandemia las orquestas pasaron una época realmente mala en la que algunas incluso desaparecieron. Este verano las orquestas vuelven con mucha fuerza, aunque tienen otras amenazas.

El 20% de los integrantes de orquestas han tenido que buscar otros empleos y el auge y llegada nuevos géneros de música como el reggaetón y techno no ayudan. Algunos creen que se van a sustituir las orquestas por los DJ de las famosas 'Discomóvil', que están arrinconando a las orquestas. Gabriel, músico de la orquesta 'La Bestia' de valencia, ha contado en 'La Tarde' que ahora están “mejor que antes pandemia” y ha añadido que “la gente tiene muchas ganas de fiesta. En agosto tenemos unas 20 actuaciones, tenemos todos los días llenos menos los de desplazamientos”.

Gabriel cree que están amenazados porque los costes de una orquesta de 11 integrantes entre músicos y cuerpo técnico son muy elevados ahora mismo: “Lo que hacemos 7 músicos, un solo DJ lo puede hacer”. Además, también opina que las nuevas generaciones consumen más esta música que se escucha en las discomóviles que la que ofrecen las orquestas, por lo que subraya que “con los años las orquestas cada vez seremos menos”.





"Las reglas del mercado han cambiado"

Según el integrante de 'La Bestia', las nuevas generaciones no valoran tanto que la música se toque en directo, al contrario que las personas de “unos 40 años, como yo, a las que nos gusta mucho el directo”. “Si te fijas, en los conciertos de las grandes estrellas salen solos con unos bailarines. Un DJ les pone la música y no hace falta mucha más gente”, ha explicado Gabriel, que además añadía que “esto hay gente que no lo acepta, y le cuesta mucho entender esta nueva tendencia que se está trasladando a fiestas de los pueblos”. Por último, Gabriel ha explicado que “la música de los 80 en su día fue un boom y ahora ese boom es el reggaetón, los que consumen esta música al final son los que están en las plazas”

Galicia es conocida por ser una tierra de orquestas con mucha proyección nacional. Alberto Cancela, técnico de la orquesta 'Costa Dorada' de Galicia, ha explicado que ellos son “13 componentes y con el equipo de montaje 17”. Alberto cuenta que este verano “va muy bien, aunque de diferente manera porque las reglas del mercado han cambiado”. Explica que estas normas no han cambiado a peor: “Se trabaja menos, pero está más cotizado, hay menos orquestas, pero se paga mejor porque el producto es más exclusivo”.

Alberto ha explicado también que “en Galicia sí que imperan las orquestas porque hay muchas, pero muy buenas, y hay muchas fiestas, por lo que cuando faltan orquestas se tira de discomóvil”, aunque asegura que “en Galicia se sigue prefiriendo el concepto de orquestas”. “Nosotros siempre estamos llenos” relata Alberto, que subraya que “la pandemia ha ajustado muchas cosas, la primera que la música en directo es más exclusiva y la segunda los horarios”. Alberto ha explicado que ahora las actuaciones no terminan a las 6 de la mañana, sino mucho antes, y después de ellos son las discomóvil las que continúan la fiesta, por lo que opina que “la discomóvil es un producto necesario para cubrir toda la fiesta del territorio nacional”.