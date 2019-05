Felipe González, sobre Maduro: "No puedo entender que haya gente que siga siendo cómplice de ese tirano"

Según la opinión de Felipe González, el régimen venezolano se está fracturando por dentro, "está sujeto por las lanzas de algunos militares y eso se está desquebrajando".



Para Felipe González, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son las dos caras de una misma moneda. Maduro está protegido por Cuba y Cabello se sitúa en el otro ala del chavismo. "Cada uno tiene sus fuerzas y sus seguidores. Casi nunca están de acuerdo de verdad de fondo pero los dos ejemplifican lo que es un régimen tiránico, arbitrario, represor y destructor del país", afirma González.



La izquierda y Maduro



El ex presidente considera que cuando caiga el régimen de Maduro va a favor todavía más de lo que conocemos. Eso sí, González cree que "conocemos lo suficiente como para saber cuáles son las necesidades, qué hambre pasan los niños, cómo se ha destruido todo el aparato productivo...". El líder socialista es muy claro al asegurar que "todo eso lo sabemos los que queremos saberlo, los que queremos mirar lo que pasa pero luego hay gente que o no quiere ver o tiene una cierta complicidad".

En este punto y preguntado sobre si la defensa de Maduro responde a un complejo de la izquierda. González apunta a que "no es un complejo de la izquierda, es un complejo de la izquierda o de la derecha, depende del tipo de tiranía o dictadura". Para el ex presidente en el fondo los tiranos son iguales. Felipe González cree que "en este momento una máquina de destrucción de esperanza para una alternativa de izquierda se llama maduro y no puedo entender que haya gente que se diga de izquierda y siga siendo cómplice de ese tirano".







El papel de Guaidó



El ex presidente del Gobierno también ha analizado el papel de la oposición en los últimos años. Según su experiencia en la oposición siempre ha habido algunas divisiones, divisiones parciales. En el contexto político de la Venezuela actual Maduro es ilegítimo y sigue teniendo la fuerza que es la que se desquebraja ahora. En ese contexto emerge la figura del presidente del Parlamento que constitucionalmente se tiene que encargar de la Transición de acuerdo con la Constitución cuando el poder es ilegítimo. Así las cosas "tenemos la legitimidad de la Asamblea Nacional y de Guaidó y la fuerza bruta, la represión y la tiranía en manos de Maduro y Diosdado Cabello. En esta confrontación por primera vez en muchos años se me abrió una gran vía de esperanza porque detrás de Guaidó todo el mundo se alineó porque creyó que era el único camino posible para salir de la tiranía".





Sobre el papel de España



El líder socialista ha explicado en los micrófonos de La Linterna de COPE cuál debe ser en su opinión el papel de España y de Europa en la crisis venezolana. "Cada vez que en Europa se contempla un problema en nuestro área cultural, como es América Latina, y eso lo que he comprobado en el Consejo Europeo, la primera mirada se dirige a quien sea el representante de España para preguntarle qué piensa. Desde hace unos años el propio Gobierno de Rajoy lo veía con un exceso, a mi juicio, de prudencia o distancia. Este Gobierno ha sido un poco más activo".



González cree que la Unión Europea -que ha propuesto un grupo de contacto para tomar distancia de las iniciativas de Trump- debe comprender que no se puede prescindir de Estados Unidos y debería comprender que el protagonismo para resolver el problema de Venezuela debería estar en América Latina, y eso es el grupo de Lima. Para el ex presidente el conflicto no es solo venezolano es un conflicto regional "y tengo para mi que escalarlo a conflicto global en el Consejo de Seguridad no ayudó. Tengo para mí que la Unión Europea debería para acertar tendría que aproximarse a la inmensa mayoría de los países de América Latina que defienden valores democráticos para apoyar iniciativa regionales para resolver el conflicto regional".





Sanciones a Venezuela



El ex presidente del Gobierno cree que la iniciativa debería ser una respuesta regional a un conflicto regional, "eso debería ser el núcleo fundamental de la iniciativa". Felipe González cree que hay que seguir aislando al régimen de Maduro. "Creo que en este momento todo el mundo se tiene que sumar a una presión por primera vez de sanciones de verdad. Hasta ahora no ha habido sanciones salvo que se congelen las cuentas de estos que se llaman revolucionarios y que no deberían estar preocupados porque les congelen cuentas o bienes porque en teoría no deberían tener".



González es consciente de que aunque las sanciones inducen un complemento de sufrimiento también ahogan al régimen que ya no está sujeto por nada. "Está sujeto por el apoyo de supervivencia de Cuba que entiendo mal pero que comprendo que si se quita la pantalla de Venezuela se siente amenazado y después por el oportunismo de Putin", sentencia González.





El ejemplo de Colombia



Para el ex dirigente español el comportamiento general de Colombia "es tan solidario, tan ejemplar... La maternidad de Cúcuta atiende durante un año y medio a más venezolanas que colombiana. La gente está en el límite del límite. El éxodo es bíblico". González afirma que Maduro ha sacado del país a tres o cuatro millones de personas y va seguir sacándolos matándolos por miseria.



González dice hacer siempre la misma comparación: "A Colombia han llegado 1,5 millones de venezolanos en el último año y medio, muchos se han quedado... 1,5 millones de refugiados o exiliados reventaron a la unión europea en 2015. Hay que saber lo que supone eso para un país como Colombia que tiene sus problemas y que de pronto tiene que gestionar esta desgracia".

Los pasos a seguir



Felipe González se ha referido en último lugar al proceso que hay que poner en marcha en Venezuela porque "hay que preparar de verdad la Transición; hay que negociar una salida, que se vayan Maduro y su camarilla; hay que crear un gobierno de Transición con componentes muy preciso y convocar elecciones".