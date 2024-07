La expresión que nunca debes decirle a un enfermo de cáncer: puede llegar a empeorar su diagnóstico

A sus 67 años, Pilar ha superado dos cánceres de mama y tiene metástasis crónica desde hace ocho años. Desde entonces, convive con una enfermedad que no se puede curar, porque no tiene un tratamiento efectivo.

"Cuando alguien recibe un diagnóstico así el impacto es tremendo, te diagnostican también metástasis y todo es más grave. Además, se asocia con muerte" explicaba Pilar.

No es baladí, porque una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama a lo largo de su vida. Aunque la supervivencia supera el 80%, el 30% de las pacientes desarrollará metástasis con el tiempo. La innovación ha avanzado, hay nuevos fármacos que mejoran la calidad de vida, pero no llegan a todos.





"Saben qué pasa, pero no saben qué, mamá sufre y papá llora, creemos que no se están enterando de nada los niños" decía. Pilar Fernández es presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y sabe bien cómo afecta esta enfermedad tanto a la persona que lo sufre como a su familia. Hay un proceso de aceptación y de asumir que no van a curarse.

Como cada martes, hablamos en La Linterna de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Ella misma nos contaba lo complicado que es, desde el punto de vista emocional, para los pacientes afrontar el diagnóstico.

"Afecta muchísimo y no solo a los pacientes, también a la familia y cuidadores de primer orden. Sufren los cambios emocionales y pueden derivar en problemas psicológicos y son más vulnerables. Limitan la estabilidad emocional, como el miedo, porque el cerebro actúa como si estuviera en peligro y manda señales para protegernos" decía.

Lo que jamás debemos decirle a un paciente con cáncer

Miedo, episodios de ansiedad, "sensación de desprotección" al ver que los tratamientos no han funcionado, son algunos de los efectos que pueden sufrir los enfermos de cáncer, sobre todo aquellos que tienen metástasis y que han cronificado la enfermedad. Además, no ayuda que esta enfermedad se asocia a la muerte y "a no seguir adelante".

Y sí, como explicaba la doctora, hay muchos estereotipos en torno al cáncer, que no hacen sino menoscabar la salud mental de los pacientes. "El paciente se puede estigmatizar y mensajes sobre que el cáncer es una experiencia de la que hay que sacar algo, reír, hacerse fuerte, lo vemos reflejado en la metáfora de la guerrera" explicaba.

Por eso, dice que jamás, aunque se haga con la mejor de las intenciones, debemos decirle a alguien con cáncer que está enfrentando una batalla, una guerra, o que es un luchador. "En consulta te comentan que han interiorizado eso, pero en muchos casos no se identifican con ello y no encuentran un aprendizaje y pasan por un verdadero calvario" decía.

La salud mental, fundamental en los pacientes con cáncer

Por supuesto, la salud mental en este tipo de pacientes, es clave. Porque su enfermedad ya supone un agravio de la salud física, y tanto más, la emocional. Por eso, la doctora recomienda reforzar esos elementos y ayudarles y acompañarlos.

"Hay estudios que tras este diagnóstico dicen que el estrés se asocia con el avance del cáncer, alerta la estabilidad emocional y otros procesos. De aquí la posible conexión, es fundamental aprender estrategias de su manejo" decía la doctora García Moreno.

"Afecta a que puede avanzar la enfermedad y bienestar emocional que permite optar por un tratamiento muy limitado, además de la incertidumbre que causa no saber qué ocurrirá, generando ansiedad y estrés en pacientes y familias. La mayoría de estas personas no les queda otra que irse adaptando al proceso aprendiendo a convivir con esta enfermedad" sentenciaba.