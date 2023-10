Expósito revela las consecuencias físicas que sufre por sus años trabajando en la radio: "Es un tema..."

Rick Astley, a sus 57 años, ha reconocido que ha tenido que cambiar algunas melodías de sus canciones porque ha perdido audición y ha confesado que tiene que utilizar audífonos. "He notado que mi audición cambiaba con el tiempo, así que hace poco me hice una prueba de audición en Specsavers. El resultado fue que tengo una pérdida de audición de la que no era plenamente consciente", confiesa el compositor inglés.

Además, es consciente de qué le ha podido causar esta pérdida de adición: “Probablemente, sea el resultado de tocar la batería de niño y trabajar en la industria musical”. Rick Astley ya le ha puesto solución: “Así que me han dado mis primeros audífonos”.

Con el objetivo de generar concienciación sobre la importancia de la salud auditiva, Rick Astley ha regrabado uno de sus clásicos, 'Never Gonna Give You Up', pero con algunas de las letras erróneas y lo ha subido a las redes sociales para comprobar si sus seguidores se daban cuenta. “Oír mal las palabras es una de las primeras cosas que la gente nota cuando tiene una pérdida auditiva”.





“Animo a todo el mundo a que se haga una prueba de audición si nota algún cambio, para que no pierda los sonidos o la música que le gusta”, aconseja Rick Astley. Por su parte, Ángel Expósito, al escuchar esta noticia, ha compartido también cuáles son las consecuencias que tiene por todos sus años trabajando en la radio. “Eso deberías mirarlo”, le sugería la redactora de La Linterna. Escucha aquí el audio completo:

Otros artistas afectados por problemas de audición

A Brian Johnson, vocalista de AC/DC, le recomendaron dejar los escenarios cuando presentó problemas de audición. Fue en 2016 cuando anunció su salida y que sería sustituido por Axl Rose. De hecho, Johnson tuvo que retirarse de la gira, dado que tenía riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente. "Tuvimos unos días para hacerle saber la situación a todo el mundo y publicar el mensaje", explicó Angus Young.

"No podía escuchar el tono de las guitarras en absoluto. Era una forma horrible de sordera. Seguía adelante, literalmente, con memoria muscular y fijándome en las formas de la boca", contaba. "Estaba comenzando a sentirme mal con las actuaciones delante de los chicos y delante de la audiencia. Me dejó lisiado. No hay nada peor que subirse ahí arriba y no estar seguro de lo que estás haciendo", confesaba el músico.





Phil Collins anunció su retirada en 2011. Tal y como contó a sus seguidores, dejó la música por los problemas de salud que le impedían seguir cantando y componiendo. El batería y cantante de 'Genesis' confirmó que el actuar durante tantos años le provocó una pérdida de capacidad auditiva, una vértebra dislocada y daños nerviosos.

"Ya no pertenezco a ese mundo y no creo que nadie vaya a echarme de menos. Estoy mucho más feliz haciéndome a un lado completamente", decía Collins.





Hipoacusia oculta: la enfermedad en auge que está provocando un problema de salud entre los jóvenes

Según los últimos datos publicados por el INE, en España hay 1.233.400 personas con algún tipo de discapacidad auditiva. El crecimiento ha sido progresivo en los últimos años. Sin embargo, a los más jóvenes no les preocupa su salud auditiva, así lo aseguran 6 de cada 10 de entre 15 y 35 años que lo consideran una dolencia de mayores. La OMS advierte que mil millones de jóvenes en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva irreversible por prácticas poco seguras.

Sefi García, redactora de COPE, analizaba estos datos oficiales que delatan que, en algo más de 10 años, la incapacidad auditiva de la población se ha incrementado en un 18%, aunque el crecimiento no ha ido más allá del 3%. Esto se puede explicar también “porque hay una mejor detección” y a lo mejor los datos anteriores “son los que están mal”, explica a COPE, Faustino Núñez Batalla, presidente de la comisión de audiología de la Sociedad Española de Otorrinolanringología.Seguir leyendo...

