Expósito: "¿Se va a reunir el Presidente del Gobierno con un presidente inhabilitado?"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró el acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por estar condenado por desobediencia. Esto ha hecho que el presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, sostenga que el objetivo de Esquerra Republicana de Catalunya no sea España, sino únicamente Cataluña.

"El lío ya está montado. Se confirma que la 'batalla' de verdad, el quid de la cuestión no es la gobernabilidad de España, que les importa un comino, no, no. La movida es Cataluña y cómo ERC quiere llegar a presidir la Generalitat", comenta Expósito.

Por este motivo, el periodista menciona los poderes a los que ya no podrá aspirar Quim Torra."Tras la sentencia del Supremo, que confirma la inhabilitación de Torra como diputado y, por lo tanto, como president, Torra no puede ser presidente de la Generalitat". Pese a ello, todo queda en el aire pues "digo que se confirma que, por ahora, hay separación de poderes, más allá de que Sánchez y Junqueras pactaron la desjudicialización de la política, -queda muy bonito dicho en el Parlamento-, pero, a la hora de la verdad, el Estado de Derecho es lo que tiene", sostiene el locutor.

De ahí que a Expósito se le venga a la mente una serie de cuestiones a las que tendrá que hacer frente Pedro Sámchez. "¿Se va a reunir el Presidente del Gobierno de España con un presidente catalán inhabilitado por el Tribunal Supremo?, ¿Será capaz Sánchez de darle patente de corso y desautorizar al Tribunal Supremo en su nueva reunión con Torra", se cuestiona.

"Ya se sabe lo que ocurre con quien te levantas", destaca el presentador. Y acaba señalando el estado en el que se encuentra Sánchez: "Menudo marrón, eso le pasa por jugar con niños".