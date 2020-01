Expósito: “¿Qué diría Montero si las 8 mujeres asesinadas en enero hubiesen sido en un gobierno de Rajoy?"

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, habla de la cifra de las mujeres asesinadas durante este mes de enero, a falta de dos días para que termine.

No habrás oído a ninguna feminista de turno hablar de estas cifras: En este mes de enero, y todavía no han terminado, ya van ocho mujeres asesinadas por sus parejas o por sus ex relaciones sentimentales.

Hace nada la culpa era de Rajoy, de los conservadores, de Vox, del marchismo... llegaba el progresismo reformista y las feminitas para arreglar esto. Ojalá fuera tan fácil como cambiar de gobierno. No tenemos derecho a olvidarnos de ese drama, ni de esos nombres propios.

Mónica de 28 y su hija Ciara de 3 años, Olga 61, Judith 29, Liliana 43, María, Manuela de 79 y Rosa 40. Todas estas mujeres asesinadas por sus parejas o sus ex. Un récord atroz que nos equipara al año 2003. De todas ellas... cuatro han sido asesinadas en Cataluña.

La pregunta... ¿Qué estaría diciendo Carmen Calvo o la ministra de Igualdad, Irene Montero, si estas 8 mujeres en un mes de enero hubieran muerto en un gobierno de Rajoy?, ¿si esas cuatro en Cataluña hubieran sido asesinadas en comunidades autónomas como Andalucía, en Murcia, en Castilla y León o en Galicia?, ¿has oído a alguna autoridad de la Generalitat decir algo al respecto? Ojalá fuera tan fácil como cambiar de gobierno, el problema es muchísimo más profundo.

En 2019 murieron 55 mujeres asesinadas por sus parejas, o sus ex parejas. Es solo una proyección... pero de seguir a este terrorífico ritmo nos acercaremos a las 100 asesinadas.

¿Has oído a alguna feminista habitual reconocer estos datos?