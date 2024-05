Expósito hace una declaración de intenciones y habla de lo que Francia nunca tendrá como España: "El único"

Ya lo sabes y es que, sin duda, estamos viviendo un día muy especial. Hoy es dos de mayo y eso significa, entre otras cosas, que celebramos ese levantamiento del pueblo de Madrid contra los invasores franceses, tropas napoleónicas que pretendían quedarse en España durante mucho tiempo.

Y no, no vamos a dar una lección de historia, porque para eso podrías buscar otros tantos manuales que te expliquen las causas, el desarrollo, y las consecuencias de este hecho histórico. No, lo que venimos a hacer hoy en La Linterna es recordar este día especial, sí, pero como solo nosotros sabemos hacer: con mucho humor.

Goya inmortalizó el levantamiento del 2 de mayo en su icónica 'Carga de los mamelucos'.





Por supuesto, en esta ecuación no podría faltar el que nos saca las risas cada tarde y que, con su ingenio y particularidad, consiguen que miremos la vida con otra perspectiva: Jon Uriarte.

No podía ser de otra manera que celebráramos este 2 de mayo (que, por cierto, es el día de la Comunidad de Madrid) con humor y recordando las invasiones más famosas del mundo. No, no te hablamos de invasiones históricas, sino otras cotidianas que dan mucho de lo que hablar.

La comparación de Expósito entre España y Francia

Hay quien dice que este alzamiento del pueblo madrileño contra las tropas francesas supuso el inicio de una larga "enemistad" entre Francia y España que, históricamente, han tenido momentos de muchos enfrentamientos. No es el primero de los episodios entre ambos países, pero sí uno de los más importantes, porque quedó de manifiesto la garra española.

A día de hoy, hay muchos españoles que no sienten mucha simpatía por Francia (pese a que esa "enemistad" está más que superada) y sigue comparando un país con el otro. Algo así ha hecho esta tarde Expósito, aunque salvando las distancias.

Y es que Jon Uriarte, con motivo de este 2 de mayo, quería hablarle al director de La Linterna sobre estas invasiones que presenciamos todos los días, y, por eso, empezaba hablando de la invasión de las tropas francesas en pleno siglo XIX. Por eso, recuperaba un corte de un monólogo de Agustín Jiménez, que hablaba de ella con mucha gracia.

Al final, acababa hablando de cómo los museos franceses están llenos de riquísimas piezas históricas, sí, pero que no son francesas, sino de otras partes del mundo. Vaya, lo que se conoce de toda la vida como expolio.

A lo que Uriarte decía, divertido, que "van pillando de todos lados los franceses". No ha querido dejar pasar esa frase Expósito, que ha hablado que hay algo que Francia nunca tendrá en comparación con España: un museo con exquisitas piezas históricas que son españolas.

"Nunca me olvidaré de lo que me dijo el director del Museo del Prado. Me dijo, "somos el único gran museo del mundo que no tenemos nada de ningún expolio, ni de ningún país. Todo es o ha sido español" sentenciaba.

Lo que nunca llegó a hacer Expósito aunque Uriarte no le crea

Y de invasiones cotidianas hemos hablado y mucho en La Linterna. Por ejemplo, de esas veces que tu madre invade todo sobre tu vida privada. Y sí, sí, lo creas o no, siempre se entrometen, aunque lleves tiempo independizado.

Uriarte ponía un ejemplo, como cuando vas a casa de tu madre y se propone limpiar y planchar tu ropa como lo hacía antaño. Por cierto, que ha aprovechado para preguntar a Expósito cómo se le da la plancha, y él ha explicado "que muy bien".

Ojo, que también dice que invaden y mucho "los padres, pero para que el hijo se encamine por los pasos de la vida correctamente".

Por no hablar, de esas pequeñas invasiones que hacemos nosotros mismos con nuestros amigos o familiares. ¿Quién no ha leído el diario de su hermano? Es lo que le preguntaba a Expósito, que decía que él jamás lo había hecho, porque "estaría estudiando".

No, Uriarte no se lo ha tragado: "qué mentiroso" decía entre risas.